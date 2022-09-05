Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
Сегодня
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
На заброшенной алмазной шахте Ягерсфонтейн в ЮАР обрушилась стена плотины
«Департамент минеральных ресурсов и энергетики обеспокоен происшествием на шахте Ягерсфонтейн в провинции Фри-Стейт, где произошло наводнение в результате прорыва плотины», — говорится в заявлении представителя министерства Нати Шабангу (Nathi Shabangu).
Сообщается, «инспекторы департамента находятся на пути к месту и дополнительная информация будет обнародована после расследования».
Несколько домов были повреждены из-за наводнения после обрушения плотины.
Министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе (Gwede Mantashe) заявил, что компания, которая владеет шламовой плотиной, выплатит компенсации за несчастные случаи и материальный ущерб.
В 2010 году компания De Beers продала рудник и хвосты обогащения консорциуму Superkolong Consortium, в который входили инвесторы из ЮАР.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished