На заброшенной алмазной шахте Ягерсфонтейн в ЮАР обрушилась стена плотины

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Рано утром в воскресенье плотина на заброшенном алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в ЮАР рухнула, вызвав наводнение, в результате которого было повреждено имущество и погибли по меньшей мере три человека.

«Департамент минеральных ресурсов и энергетики обеспокоен происшествием на шахте Ягерсфонтейн в провинции Фри-Стейт, где произошло наводнение в результате прорыва плотины», — говорится в заявлении представителя министерства Нати Шабангу (Nathi Shabangu).

Сообщается, «инспекторы департамента находятся на пути к месту и дополнительная информация будет обнародована после расследования».

Несколько домов были повреждены из-за наводнения после обрушения плотины.

Министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе (Gwede Mantashe) заявил, что компания, которая владеет шламовой плотиной, выплатит компенсации за несчастные случаи и материальный ущерб.

В 2010 году компания De Beers продала рудник и хвосты обогащения консорциуму Superkolong Consortium, в который входили инвесторы из ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





