Anglo Platinum пересматривает прогноз производства платины

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Компания Anglo American Platinum пересмотрела свой прогноз по производству рафинированной платины на 2022 год, поскольку механизмы контроля качества выявили поставку некондиционных материалов для реконструкции плавильного завода в Полокване (Polokwane) в ЮАР.

Ожидается, что он будет производить от 3,7 млн до 3,9 млн унций металлов платиновой группы (МПГ) по сравнению с предыдущим прогнозом в 4-4,4 млн унций.

Компания Anglo American Platinum заявила, что поставка новых материалов на замену приведет к двухмесячной задержке проекта.

Как итог, в этом году будут накоплены объемы незавершенного производства, что окажет в краткосрочной перспективе влияние на производство рафинированных МПГ.

«Поскольку впервые за двенадцать лет мы проводим полную реконструкцию плавильного завода в Полокване, наши механизмы контроля качества выявили дефектную партию материалов, необходимых для завершения реконструкции, - сказала гендиректор компании Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen). - Мы по-прежнему привержены обеспечению структурной целостности нашего плавильного завода Polokwane с соблюдением высоких стандартов при реконструкции, чтобы обеспечить целостность активов и долговечность завода».

Компания сообщила, что цена унции МПГ и прогноз удельной себестоимости остаются на уровне от 14 000 до 15 000 рэндов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





