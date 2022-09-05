Эксклюзив
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
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Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
Burgundy Diamond Mines добыла желтый алмаз на руднике Эллендейл
Управляющий директор BDM Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft) сказал, что ему приятно видеть прогресс в реализации стратегии по созданию лидирующей в мире алмазной компании полного цикла.
Он добавил: «Первый алмаз, добытый на руднике Блина (Blina), — это пример качества камней с аллювиальных месторождений Блина и более широкого проекта Эллендейл, и мы с ждем начала коммерческого производства этих изысканных желтых алмазов».
Питер Равенскрофт подчеркнул: «Это особенно своевременно, поскольку мы завершаем подготовку к предстоящему запуску в конце этого месяца в Австралии нашего ультра-роскошного бриллиантового бренда Maison Mazerea, который будет продавать бриллианты в розницу».
Компания подтвердила, что первая коммерческая добыча алмазов ожидается в четвертом квартале этого года. BDM заявила таже, что геологоразведочные работы на объекте будут продолжаться. Они включают в себя программы бурения, предназначенные для обновления моделей запасов. Кроме того, компания завершит предварительное исследование для определения вариантов развития проектов Блина и Эллендейл, которые вместе составляют алмазный проект Эллендейл.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished