Burgundy Diamond Mines добыла желтый алмаз на руднике Эллендейл

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Как сообщает The Market Herald, компания Burgundy Diamond Mines (BDM) добыла свой первый алмаз на месторождении Эллендейл (Ellendale) в штате Западная Австралия.

Управляющий директор BDM Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft) сказал, что ему приятно видеть прогресс в реализации стратегии по созданию лидирующей в мире алмазной компании полного цикла.

Он добавил: «Первый алмаз, добытый на руднике Блина (Blina), — это пример качества камней с аллювиальных месторождений Блина и более широкого проекта Эллендейл, и мы с ждем начала коммерческого производства этих изысканных желтых алмазов».

Питер Равенскрофт подчеркнул: «Это особенно своевременно, поскольку мы завершаем подготовку к предстоящему запуску в конце этого месяца в Австралии нашего ультра-роскошного бриллиантового бренда Maison Mazerea, который будет продавать бриллианты в розницу».

Компания подтвердила, что первая коммерческая добыча алмазов ожидается в четвертом квартале этого года. BDM заявила таже, что геологоразведочные работы на объекте будут продолжаться. Они включают в себя программы бурения, предназначенные для обновления моделей запасов. Кроме того, компания завершит предварительное исследование для определения вариантов развития проектов Блина и Эллендейл, которые вместе составляют алмазный проект Эллендейл.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





