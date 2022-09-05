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Бриллианты: новые возможности для российских частных инвесторов
Весной 2022 года в России сформировался выраженный запрос частных инвесторов на новые инструменты для альтернативных инвестиций. В условиях неопределенности россияне стремятся обеспечить дополнительную защиту капиталов и диверсифицировать активы. Адаптационные механизмы, запущенные Министерством финансов в новых геополитических условиях, позволили сформировать законодательную базу для развития сегмента инвестиций в физические активы, включая бриллианты российского происхождения.
«Депозиты в долларах и евро — это уже не актив, в который нужно вкладываться. Чего не скажешь о бриллиантах. Россия – крупнейшая алмазодобывающая держава в мире. На территории нашей страны сосредоточены также крупнейшие в Европе мощности по огранке алмазов в бриллианты. С отменой НДС на продажу их физлицам в банках это открывает новые возможности по созданию эффективного финансового актива для частных инвесторов. Бриллианты привлекательны благодаря своей капиталоемкости, слабой корреляции с другими финансовыми активами и привязке к общемировым ценам. Их инвестиционный потенциал обусловлен исчерпаемостью мировых запасов алмазов, поскольку новых месторождений с эффективной экономикой не находится. Наряду с драгоценными металлами бриллианты традиционно используются для долгосрочного вложения средств. Рынок инвестиций в бриллианты для России перспективен, и его нужно развивать при поддержке банковского сообщества», – сказал заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев.
В рамках сессии крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА представила участникам форума инвестиционное предложение на базе бриллиантов, которое с 1 октября 2022 года пополнит продуктовые линейки российских банков.
В настоящее время оно предусматривает два продукта. Первый – редкие бриллианты с наибольшим инвестиционным потенциалом, то есть особо крупные и эксклюзивных цветов, с порогом входа, эквивалентным $50 000. Второй, так называемая «бриллиантовая корзина» – это сет из бриллиантов массой от 0,3 карата суммарной стоимостью от $25 000 в эквиваленте со стандартизированной ценой за карат и возможностью обратной реализации в адрес АЛРОСА. Покупка осуществляется в рублях. Расчет стоимости бриллиантов производится на базе регулярно обновляемого агрегированного индекса, который отражает динамику цен на международном рынке. Частным инвесторам также доступна опция хранения приобретенных бриллиантов в АЛРОСА, а также возможность создания ювелирных украшений по индивидуальному заказу.
«Бриллианты инвестиционного класса – уникальный физический актив российского происхождения. Это один из немногих доступных на сегодняшний день в стране квазивалютных защитных активов, они продаются за рубли по ценам, привязанным к глобальным. Это мобильный физический актив с максимальной концентрацией стоимости на единицу объема и массы, нетребовательный к условиям хранения и транспортировки», – сказал директор по стратегии АЛРОСА Дмитрий Амелькин.
В рамках дискуссии участники сессии обсудили вопросы интеграции инвестиционного предложения в линейки розничных банков страны, а также перспективы и потенциальную емкость внутреннего рынка инвестиций в бриллианты, которая эквивалента сотням миллионов долларов.
Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России Мария Волошина подчеркнула, что в настоящее время в банковском законодательстве есть все необходимые инструменты для отражения сделок с бриллиантами в учете и отчетности.
Владимир Малахов, Rough&Polished