Компания Si6 Metals обнаружила возможные месторождения сульфида никеля в Ботсване

Сегодня Новости

Компания Si6 Metals сообщила, что пробы почвы, взятые на месторождениях Майбеле Ист (Maibele East) и Машамбе (Mashambe) в Ботсване, показали высокие уровни содержания меди, цинка и никеля, что указывает на возможные залежи сульфида никеля.

Месторождения никеля находятся за пределами основных металлосодержащих районов Майбеле и полностью принадлежат Si6.

«Эти обнадеживающие результаты в Ботсване при нашем 100-процентном владении месторождениями являются положительным моментом для Si6, поскольку мы стремимся ускорить геологоразведочные работы в стране», — сказал технический директор компании Стив Гроувс (Steve Groves).

Он добавил, что дальнейшая работа, включая детальное картирование, отбор проб и наземную геофизику, необходима для определения объектов бурения в этом районе.

Si6 в основном занимается разведкой цветных и драгоценных металлов в Мобильном поясе Лимпопо (Limpopo Mobile Belt) в Ботсване, районе, в котором находятся крупные предприятия по производству никеля и меди.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





