Компания Botswana Diamonds выпустила новые обыкновенные акции для увеличения оборотного капитала

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Компания Botswana Diamonds выпустила 47 млн обыкновенных акций по 0,0025 фунта стерлингов каждая при цене реализации 0,6 пенса за новую акцию.

Компания сообщила, что выручка в размере 282 000 фунтов стерлингов будет использована для увеличения оборотного капитала.

Заявка на допуск к торгам новых акций на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) будет подана примерно 14 сентября 2022 года.

По получении допуска Botswana Diamonds уже выпустит 927 738 569 обыкновенных акций, что представляет собой общее количество прав голоса в компании.

Компания недавно получила пятилетнюю лицензию на разведку участка, содержащего скопление кимберлитов Рейвило (Reivilo) в районе города Баркли-Уэст в ЮАР.

Район расположен примерно в 110 километрах к северо-востоку от активно работающего алмазного рудника Финш (Finsch), принадлежащего компании Petra Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





