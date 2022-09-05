IDC профинансирует 43,75% затрат на предварительную подготовку к созданию компании Okiep Mining в ЮАР

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Корпорация промышленного развития ЮАР Industrial Development Corporation (IDC) заключила сделку с компанией Orion Minerals, занимающейся добычей меди, о финансировании 43,75% предварительных затрат на проект по созданию компании Okiep Mining.

Став акционером, IDC проавансирует свою пропорциональную долю в общебюджетных предварительных эксплуатационных расходах New Okiep Mining Company (NOM) в размере 79 млн рэндов. При этом компания Orion уже авансировала свою пропорциональную долю в размере 44,5 млн рэндов, что представляет собой 56,25% акций NOM.

«Поскольку Orion уже авансировала пропорциональную долю в 56,25% от общего бюджета на предварительную разработку, IDC теперь согласовала ключевые коммерческие условия, на которых она будет финансировать остаток дефицита бюджета для завершения технико-экономических обоснований к июню 2023 года, - заявил генеральный директор Orion Эррол Смарт (Errol Smart). - Получив долгожданный грант на добычу полезных ископаемых в ключевом районе, мы, наконец, можем завершить необходимое бурение и технологическое картирование, чтобы закончить технико-экономические обоснования, которые уже хорошо проработаны».

Он сказал, что NOM создает очень прочную основу для быстрого развития проекта, который, как ожидается, будет проектом по добыче меди на старых месторождениях.

Предварительное исследование проекта, проведенное в 2021 году, показало, что при переработке 780 тыс. тонн породы в год срок эксплуатации рудника может составить почти 12 лет, при этом в год будет производиться 386 тыс. тонн медного концентрата.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





