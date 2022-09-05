Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
IDC профинансирует 43,75% затрат на предварительную подготовку к созданию компании Okiep Mining в ЮАР
Став акционером, IDC проавансирует свою пропорциональную долю в общебюджетных предварительных эксплуатационных расходах New Okiep Mining Company (NOM) в размере 79 млн рэндов. При этом компания Orion уже авансировала свою пропорциональную долю в размере 44,5 млн рэндов, что представляет собой 56,25% акций NOM.
«Поскольку Orion уже авансировала пропорциональную долю в 56,25% от общего бюджета на предварительную разработку, IDC теперь согласовала ключевые коммерческие условия, на которых она будет финансировать остаток дефицита бюджета для завершения технико-экономических обоснований к июню 2023 года, - заявил генеральный директор Orion Эррол Смарт (Errol Smart). - Получив долгожданный грант на добычу полезных ископаемых в ключевом районе, мы, наконец, можем завершить необходимое бурение и технологическое картирование, чтобы закончить технико-экономические обоснования, которые уже хорошо проработаны».
Он сказал, что NOM создает очень прочную основу для быстрого развития проекта, который, как ожидается, будет проектом по добыче меди на старых месторождениях.
Предварительное исследование проекта, проведенное в 2021 году, показало, что при переработке 780 тыс. тонн породы в год срок эксплуатации рудника может составить почти 12 лет, при этом в год будет производиться 386 тыс. тонн медного концентрата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished