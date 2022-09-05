Компания Diamcor продала алмазное сырье по 882,95 доллара за карат

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Компания Diamcor Mining продала 1 836,52 карата необработанных алмазов, извлеченных из карьерного материала на проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, выручив более 1,6 млн долларов США. Средняя цена за один карат алмазов составила 882,95 доллара.

Согласно компании, среди проданных камней был алмаз специального размера весом 59,35 карата. Это повысило общую среднюю цену за карат по итогам второго тендера и продаж во втором квартале.

В общей сложности в текущем квартале было продано 3 776,33 карата алмазов, что принесло валовой доход в размере около 2,1 млн долларов, в результате чего средняя цена за карат составила 556,08 доллара.

В текущем квартале валовая выручка увеличилась на 276% по сравнению с предыдущем кварталом, закончившимся 30 июня 2022 года.

Генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor) сказал, что компания добилась хороших результатов продаж на тендере и, несмотря на серьезные проблемы, связанные с перебоями в работе и, как следствие, со снижением объемов обработки. Проблемы были вызваны веерными отключениями электричества, введенными компанией Eskom, национальным поставщиком электроэнергии ЮАР.

«Полученные доходы подтверждают потенциал и ценность добычи крупных алмазов ювелирного качества специальной категории. Поскольку электроснабжение страны в настоящее время стабилизировалось, до конца этого года мы ожидаем увеличения объемов переработки и добычи других крупных алмазов специальной категории», — сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



