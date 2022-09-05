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08 августа 2022

Kruger Diamond Traders проведет алмазный тендер в DMCC

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24-29 сентября 2022 года Kruger Diamond Traders проведет свой первый тендер в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC). Также компания решила открыть вторую тендерную компанию в DMCC. Об этом сообщается в заявлении, полученном агентством Rough&Polished. Kruger Diamond Traders - один из ведущих поставщиков алмазного сырья из Южной Африки на мировой рынок с 1978 года, в настоящее время ведущий торговлю из Йоханнесбурга.

«Компания Kruger Diamond Traders DMCC уже создана, и в течение последнего года ее команда сотрудничала с африканскими производителями алмазов, которые будут поставлять необработанные алмазы неизменно высокого качества для нашего тендера в Дубае», — заявил алмазный трейдер, пообещав, что постоянство, качество и оригинальность будут эталоном в его тендерном доме.

На тендере в сентябре 2022 года будет предложен прекрасный ассортимент необработанных алмазов из Анголы и других стран-производителей алмазов, сообщила компания Kruger Diamond Traders DMCC, добавив, что, как ожидается, на тендер будет выставлено около 45 000 каратов оригинальных алмазов, включая исключительный розовый камень весом 9,7 карата типа 2A и желтый камень весом 50 каратов, помимо других розовых и желтых алмазов.

«Последние 6 лет Kruger Diamond Traders является действующим торгово-аукционным домом по продаже алмазов, расположенным в Йоханнесбурге, Южная Африка. Нам повезло, что некоторые из наиболее желанных южноафриканских производителей, такие как IMDH Marine Diamonds, TransHex и Morgenson Mining, стали якорными поставщиками на нашем южноафриканском тендере. Южноафриканский тендер стал одним из самых популярных тендерных домов в Южной Африке среди клиентов во всем мире», — говорится в сообщении компании.

Забронировать участие в тендере можно через WhatsApp: +27 81 061 9321. Электронная почта: bookings@dubai.krugerdiamondtraders.com. Стационарный телефон в Южной Африке: +27 11 334 5588. Г-жа Дуду Вилакази (Dudu Vilakazi): +27 71 204 3681.

Владимир Малахов, Rough&Polished

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