CIBJO и Intertek запустят пилотную программу обучения и сертификации

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Всемирная ювелирная конфедерация (CIBJO) и компания Intertek Italia SpA официально запустят на полях выставки VICENZAORO 10 сентября 2022 года пилотную программу обучения и сертификации для специалистов по устойчивому развитию, работающих в ювелирной промышленности.

Образовательная программа призвана обеспечить знание и практические инструменты, необходимые для применения в бизнес-практиках, связанных с устойчивым развитием и корпоративной социальной ответственностью.

Потенциальными кандидатами для прохождения курсов и сертификации являются предприниматели и сотрудники компаний, работающих в ювелирной промышленности и производстве драгоценных камней, а также лица, ищущие работу в качестве специалистов в данном секторе.



Алекс Шишло для Rough&Polished





