Эксклюзив

Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами

Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...

05 сентября 2022

Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам

Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...

29 августа 2022

De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году

De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...

22 августа 2022

Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов

Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...

15 августа 2022

«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...

08 августа 2022

CIBJO и Intertek запустят пилотную программу обучения и сертификации

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Новости
Всемирная ювелирная конфедерация (CIBJO) и компания Intertek Italia SpA официально запустят на полях выставки VICENZAORO 10 сентября 2022 года пилотную программу обучения и сертификации для специалистов по устойчивому развитию, работающих в ювелирной промышленности. 
Образовательная программа призвана обеспечить знание и практические инструменты, необходимые для применения в бизнес-практиках, связанных с устойчивым развитием и корпоративной социальной ответственностью.
Потенциальными кандидатами для прохождения курсов и сертификации являются предприниматели и сотрудники компаний, работающих в ювелирной промышленности и производстве драгоценных камней, а также лица, ищущие работу в качестве специалистов в данном секторе.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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