Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
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Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
PGI: на ключевых рынках растут продажи ювелирных изделий из платины
Во втором квартале 2022 года, после двухлетнего перерыва, индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий продемонстрировала быстрый рост. Стратегические партнеры PGI сообщили об увеличении продаж в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом и о росте на 110% по сравнению с тем же кварталом 2019 года. По мере увеличения посещаемости магазинов ритейлеры сосредоточились на повышении маржи за счет продаж платиновых украшений.
В цифровые СМИ вернулась на месяц программа The Platinum Season of Love (SOL или «Платиновый сезон любви»), обеспечив рост продаж более чем на 100% по сравнению с 2019 годом.
В США рост розничных продаж остается положительным, что вселяет уверенность в рынок. Продажи платиновых ювелирных изделий переживают белую полосу: партнеры сообщили о двузначном увеличении продаж и выдающихся результатах розничных продаж после успешного начала 2022 года. Platinum Born, бренд женских украшений только из платины, представил новую креативную кампанию, открыл новые магазины и достиг высокого годового роста оптовых продаж розничным партнерам.
Во втором квартале японские покупатели также с уверенностью вернулись в магазины, и продажи ювелирных изделий, в основном из платины, восстанавливаются уже пятый квартал подряд. Продажи самой платины в годовом исчислении выросли на 9,8%. Росту способствовало увеличение продаж высокочистой и инвестиционной продукции, а также бижутерии. Бренд «Platinum Woman» («Платиновая женщина») выпустил летнюю коллекцию и добился устойчивых продаж среди молодых потребителей.
Ювелирный рынок Китая постепенно восстанавливался с мая, но продажи во втором квартале все еще испытывали трудности. Несмотря на годовой спад продаж, розничные партнеры PGI показали в сложных условиях результаты лучше, чем их коллеги. Более 35 тыс. изделий было продано в рамках торговой программы «Booster 2022» в Гуанчжоу и Цзянсу, а программа «Platinum Journey of Love» («Платиновое путешествие любви») в Ухане обеспечила рост продаж на 50% по сравнению с прошлым годом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished