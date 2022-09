PGI: на ключевых рынках растут продажи ювелирных изделий из платины

Сегодня Новости

Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) сообщает, что во втором квартале 2022 года продолжилось восстановление продаж ювелирных изделий из платины в Индии, Японии и США, несмотря на сохраняющиеся последствия пандемии и рост инфляции. Подъем связан с серией маркетинговых программ, подчеркивающих блеск и эмоциональную привлекательность платины.

Во втором квартале 2022 года, после двухлетнего перерыва, индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий продемонстрировала быстрый рост. Стратегические партнеры PGI сообщили об увеличении продаж в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом и о росте на 110% по сравнению с тем же кварталом 2019 года. По мере увеличения посещаемости магазинов ритейлеры сосредоточились на повышении маржи за счет продаж платиновых украшений.

В цифровые СМИ вернулась на месяц программа The Platinum Season of Love (SOL или «Платиновый сезон любви»), обеспечив рост продаж более чем на 100% по сравнению с 2019 годом.

В США рост розничных продаж остается положительным, что вселяет уверенность в рынок. Продажи платиновых ювелирных изделий переживают белую полосу: партнеры сообщили о двузначном увеличении продаж и выдающихся результатах розничных продаж после успешного начала 2022 года. Platinum Born, бренд женских украшений только из платины, представил новую креативную кампанию, открыл новые магазины и достиг высокого годового роста оптовых продаж розничным партнерам.

Во втором квартале японские покупатели также с уверенностью вернулись в магазины, и продажи ювелирных изделий, в основном из платины, восстанавливаются уже пятый квартал подряд. Продажи самой платины в годовом исчислении выросли на 9,8%. Росту способствовало увеличение продаж высокочистой и инвестиционной продукции, а также бижутерии. Бренд «Platinum Woman» («Платиновая женщина») выпустил летнюю коллекцию и добился устойчивых продаж среди молодых потребителей.

Ювелирный рынок Китая постепенно восстанавливался с мая, но продажи во втором квартале все еще испытывали трудности. Несмотря на годовой спад продаж, розничные партнеры PGI показали в сложных условиях результаты лучше, чем их коллеги. Более 35 тыс. изделий было продано в рамках торговой программы «Booster 2022» в Гуанчжоу и Цзянсу, а программа «Platinum Journey of Love» («Платиновое путешествие любви») в Ухане обеспечила рост продаж на 50% по сравнению с прошлым годом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished