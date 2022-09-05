«Норникель»: процедура СПОС - это лакмусовая бумажка цивилизованности любой компании

Сегодня Новости

В четверг в рамках Восточного экономического форума состоялась панельная сессия «Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить экономику и повысить качество жизни», на которой представители коренных народов, органов власти и бизнеса обсудили пути улучшения своего взаимодействия для решения проблем, возникающих в жизни северян.

Компания «Норникель» в лице Андрея Грачева, вице-президента по федеральным и региональным программам, приняла активное участие в этой дискуссии, рассказав о своем опыте работы по поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Отметив, что компания серьезно занималась этими вопросами еще в советское время, Андрей Грачев сказал, что тогда каждое предприятие «Норникеля» решало проблемы какого-то отдельного поселка и общей системы такой помощи не было. Толчком к повороту компании в подходе к этой деятельности послужил разлив нефтепродуктов в мае 2020 года. «Мы поняли, что мы должны компенсировать людям то, что на самом деле произошло в результате аварии на ТЭЦ-3. Мы провели опросы, мы провели этнологическую экспертизу, мы провели совещание с руководителями общин, и мы составили с ними совместно списки пострадавших семей», - рассказал вице-президент, сообщив, что 51 общине было выплачено в общей сложности 177 млн рублей.

По его словам, после этого компания провела переговоры с 38 крупнейшими общинами Таймыра и собрала пожелания, реализовав таким образом принцип «ничто для нас без нас». В результате было заключено соглашение с планом дальнейших действий на 10 лет, на что «Норникель» выделил 2 млрд рублей. План включает в себя 42 мероприятия, среди которых не только строительство домов и культурных центров, но и защита самобытной культуры коренных народов.

«Действительно, мы в этом плане чего-то достигли. Мы сделали политику в отношении прав коренных малочисленных народов Севера, и эту политику мы утвердили на совете директоров», - сказал Андрей Грачев, рассказав о том, что для воплощения в жизнь такой политики компанией совместно с представителями коренных народов были созданы соответствующие структуры и выделено финансирование.

В дальнейшем было принято решение создать школу общественной дипломатии, в рамках которой представители КМНС смогут говорить о своих достижениях и проблемах на трибунах таких организаций, как ООН и Арктический совет.

Коснувшись вопросов, возникающих с людьми, проживающими в технологически опасных зонах, вице-президент «Норникеля» сказал, что в результате опроса среди таких жителей компанией была заложена основа для процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). «С нашей точки зрения, это лакмусовая бумажка цивилизованности любой компании, - отметил Андрей Грачев. - И тогда, когда мы этого достигли, мы пришли к выводу, что та концепция, та политика в отношении КМНС, которую мы приняли два года назад, она безнадежно устарела».

«Норникелю» понадобилась помощь международных экспертов, включая заместителя председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексея Цыкарева для того, чтобы изменить эту политику и сделать ее более современной.

«Здесь, конечно, мы не одиноки, потому что нам помогали все, прежде всего Федеральное агентство по делам национальностей, - сказал в заключение Андрей Грачев. - Поэтому я думаю так: с учетом повышенных показателей вашей рождаемости, при поддержке администрации президента Федерального агентства по делам национальностей и наших сенаторов мы дойдем до понимания того, что скоро из коренных малочисленных народов Севера исчезнет термин “малочисленных” или заменен будет на “многочисленных”».





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





