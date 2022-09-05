«Норникель» вносит предложения по улучшению налогового законодательства

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Выступая на сессии «Актуальные вопросы совершенствования законодательства о территориях опережающего развития Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума, Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», отметив, что компания работает в арктической зоне, пояснил, что эти удаленные территории отличаются от европейской части Российской Федерации, поскольку там очень много экономических, логистических факторов, которые затрудняют строительство различных объектов.

«Понятно, что в нашей ситуации мы надеемся на прозрачность отношений с государством, на то, что фактически от начала строительства объекта до окончания не изменится налогооблагаемая база. Фактически, пониженная ставка по уплате страховых взносов является одной из ключевых и наиболее привлекательных мер», - сказал он, сообщив, что эта льгота начинает действовать с момента получения статуса резидента, хотя на самом деле эта пониженная ставка компании не нужна. «Нам она нужна только с момента ввода в строй нашего объекта», - добавил Андрей Грачев, попросив законодателей поддержать такое изменение данной льготы.

Далее он упомянул такую норму, как региональный инвестиционный проект, являющуюся инструментом поддержки инвестиционной деятельности. «Если говорить простым языком, бизнесу дают налоговые льготы на время создания регионального инвестиционного проекта, и бизнес, который экономит деньги на налогах, вкладывает в производство», - пояснил вице-президент «Норникеля», отметив, что от этого выигрывает бизнес и государство, а компания получает возможность вкладывать средства в расширение производства.

«Этот механизм прописан фактически до 2028 года. Действие этого механизма предлагаем продлить до 2050 года. На самом деле это уже практика, которая получила и одобрение бизнеса, и государства, и региональные власти за это», - сказал Андрей Грачев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





