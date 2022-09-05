Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
«Норникель» вносит предложения по улучшению налогового законодательства
«Понятно, что в нашей ситуации мы надеемся на прозрачность отношений с государством, на то, что фактически от начала строительства объекта до окончания не изменится налогооблагаемая база. Фактически, пониженная ставка по уплате страховых взносов является одной из ключевых и наиболее привлекательных мер», - сказал он, сообщив, что эта льгота начинает действовать с момента получения статуса резидента, хотя на самом деле эта пониженная ставка компании не нужна. «Нам она нужна только с момента ввода в строй нашего объекта», - добавил Андрей Грачев, попросив законодателей поддержать такое изменение данной льготы.
Далее он упомянул такую норму, как региональный инвестиционный проект, являющуюся инструментом поддержки инвестиционной деятельности. «Если говорить простым языком, бизнесу дают налоговые льготы на время создания регионального инвестиционного проекта, и бизнес, который экономит деньги на налогах, вкладывает в производство», - пояснил вице-президент «Норникеля», отметив, что от этого выигрывает бизнес и государство, а компания получает возможность вкладывать средства в расширение производства.
«Этот механизм прописан фактически до 2028 года. Действие этого механизма предлагаем продлить до 2050 года. На самом деле это уже практика, которая получила и одобрение бизнеса, и государства, и региональные власти за это», - сказал Андрей Грачев.
Владимир Малахов, Rough&Polished