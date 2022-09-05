«Норильский никель»: Россия должна оставаться приверженцем зеленой экономики и углеродной нейтральности

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Дмитрий Пристансков, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК Норильский никель», выступая в ходе Восточного экономического форума на панельной дискуссии «Энергия зеленых рынков Азии», отметил, что углеродный след и климатическая повестка сегодня являются одной из наиболее противоречивых тем в мире.

По его словам, несмотря на то что за рубежом наблюдается возврат к использованию источников энергии с крайне высоким выбросом углекислого газа, Россия должна оставаться приверженцем зеленой экономики и углеродной нейтральности.

Отметив, что «Норильский никель» производит критически важные для мира металлы, Пристансков сказал, что компания выстраивает свою стратегию с учетом максимальной вовлеченности в формирование зеленой экономики и в основе такой стратегии заложено производство металлов с максимально низким углеродным следом. Он сообщил, что в июне прошлого года компания выпустила первую в истории партию углеродно нейтрального никеля.

«Сегодня «Норильский никель» является одной из передовых компаний в мире в части углеродного выброса. Мы входим в первые 25% мировых предприятий, обладающих наименьшим следом, - сказал он. - Совокупный объем объем парниковых газов от деятельности компании составляет порядка 10,3 миллиона тонн в год и в планах у нас к 2028 году сокращение еще на 25%, то есть до 7,7 миллиона тонн в год».

Пристансков подчеркнул, что «Норильский никель» участвует в сокращении углеродного следа не покупкой квоты, а именно производством углеродно нейтрального никеля.



Владимир Малахов, Rough&Polished





