Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
«Норильский никель»: Россия должна оставаться приверженцем зеленой экономики и углеродной нейтральности
По его словам, несмотря на то что за рубежом наблюдается возврат к использованию источников энергии с крайне высоким выбросом углекислого газа, Россия должна оставаться приверженцем зеленой экономики и углеродной нейтральности.
Отметив, что «Норильский никель» производит критически важные для мира металлы, Пристансков сказал, что компания выстраивает свою стратегию с учетом максимальной вовлеченности в формирование зеленой экономики и в основе такой стратегии заложено производство металлов с максимально низким углеродным следом. Он сообщил, что в июне прошлого года компания выпустила первую в истории партию углеродно нейтрального никеля.
«Сегодня «Норильский никель» является одной из передовых компаний в мире в части углеродного выброса. Мы входим в первые 25% мировых предприятий, обладающих наименьшим следом, - сказал он. - Совокупный объем объем парниковых газов от деятельности компании составляет порядка 10,3 миллиона тонн в год и в планах у нас к 2028 году сокращение еще на 25%, то есть до 7,7 миллиона тонн в год».
Пристансков подчеркнул, что «Норильский никель» участвует в сокращении углеродного следа не покупкой квоты, а именно производством углеродно нейтрального никеля.
Владимир Малахов, Rough&Polished