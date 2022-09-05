Компания Gem Diamonds побеждает в экологическом гонке

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Компания Gem Diamonds, которой принадлежит 70% акций алмазного рудника Летсенг (Letseng) в Лесото, получила приз в номинации за лучшую отчетность, связанную с климатом (малая капитализация) на церемонии вручения наград за инвестиции в реализацию принципов экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance - ESG) Investing Awards 2022.

В компания заявили, что учитывают изменение климата в своих бизнес-процессах и принятии решений.

Gem Diamonds не сообщает о крупных экологических инцидентах 13-й год подряд и не получает штрафов за экологические нарушения или несоблюдение законодательства 12-й год подряд.

В прошлом году компания потратила 14,9 млн долларов США на восстановление окружающей среды, а в 2020 году такие затраты составили 16,1 млн долларов.

Gem Diamonds недавно получила награду за защиту биоразнообразия на конкурсе в рамках конференции по горной добыче в Африке (African Mining Indaba).

Награда присуждается компаниям, внедрившим новаторские и эффективные стратегии по защите и сохранению экосистем и видов, которые могут быть затронуты их проектами и действиями.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





