Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Компания Gem Diamonds побеждает в экологическом гонке
В компания заявили, что учитывают изменение климата в своих бизнес-процессах и принятии решений.
Gem Diamonds не сообщает о крупных экологических инцидентах 13-й год подряд и не получает штрафов за экологические нарушения или несоблюдение законодательства 12-й год подряд.
В прошлом году компания потратила 14,9 млн долларов США на восстановление окружающей среды, а в 2020 году такие затраты составили 16,1 млн долларов.
Gem Diamonds недавно получила награду за защиту биоразнообразия на конкурсе в рамках конференции по горной добыче в Африке (African Mining Indaba).
Награда присуждается компаниям, внедрившим новаторские и эффективные стратегии по защите и сохранению экосистем и видов, которые могут быть затронуты их проектами и действиями.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished