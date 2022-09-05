Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Osino Resources открывает недорогой, экономически состоятельный карьер по добыче золота открытым способом в Намибии
«Этот проект - последовательный с геологической точки зрения, простой с металлургической и не рискованный с технической - имеет низкую капиталоемкостью и значительный потенциал роста в будущем», - сказал исполнительный директор компании Хей Даун (Heye Daun).
Он добавил: «Мы гордимся тем, что завершили ТЭО в течение трех лет после открытия, и на следующий год мы планируем дальнейшую оптимизацию и улучшение проекта и продолжим строительство Твин Хилз Гоулд».
В первые 10 лет среднегодовая добыча золота на руднике составит 169 тыс. унций при совокупных затратах на содержание в размере 930 долларов США за унцию.
Даун сказал, что они ожидают скорого значительного прогресса в получении разрешений и финансировании проекта, что поможет ускорить его реализацию.
Твин Хилз Гоулд представляет собой залегающее в осадочных породах, структурно контролируемое месторождение золота, которое находится в просторной области горообразования и поддается традиционной добыче золота открытым способом и металлургической переработке методом выщелачивания.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished