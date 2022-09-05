Osino Resources открывает недорогой, экономически состоятельный карьер по добыче золота открытым способом в Намибии

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Компания Osino Resources завершила предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО), которое показывает, что рудник Твин Хилз Гоулд (Twin Hills Gold) в Намибии будет долгосрочным, недорогим и экономически надежным проектом по добыче золота открытым способом со значительным потенциалом роста.

«Этот проект - последовательный с геологической точки зрения, простой с металлургической и не рискованный с технической - имеет низкую капиталоемкостью и значительный потенциал роста в будущем», - сказал исполнительный директор компании Хей Даун (Heye Daun).

Он добавил: «Мы гордимся тем, что завершили ТЭО в течение трех лет после открытия, и на следующий год мы планируем дальнейшую оптимизацию и улучшение проекта и продолжим строительство Твин Хилз Гоулд».

В первые 10 лет среднегодовая добыча золота на руднике составит 169 тыс. унций при совокупных затратах на содержание в размере 930 долларов США за унцию.

Даун сказал, что они ожидают скорого значительного прогресса в получении разрешений и финансировании проекта, что поможет ускорить его реализацию.

Твин Хилз Гоулд представляет собой залегающее в осадочных породах, структурно контролируемое месторождение золота, которое находится в просторной области горообразования и поддается традиционной добыче золота открытым способом и металлургической переработке методом выщелачивания.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





