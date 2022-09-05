АЛРОСА пока не обсуждает с Гохраном сделку о покупке алмазов

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(Интерфакс) - "АЛРОСА" пока не обсуждает с Гохраном сделку о покупке алмазов, которая могла бы гарантировать загрузку мощностей и поддержать финансовые показатели на фоне санкций США, затруднивших сбыт алмазного сырья.

"На данном этапе нет. Если вдруг понадобится, я думаю государство с удовольствием посмотрит [на целесообразность этой сделки]", - заявил глава компании Сергей Иванов "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Он отметил, что компания пока не планирует возобновлять публикацию ежемесячных данных по продажам.

"Сложно сказать. Это не от нас зависит, не мы сложности сами себе придумываем. Пока в таком режиме будем работать, спокойном", - сказал он.

"АЛРОСА" отказалась от публикации регулярных данных о ежемесячных продажах в марте этого года.

Иванов также сообщил, что компании не приходится снижать цены для того, чтобы реализовать свою продукцию. "Рынки стабильные", - охарактеризовал он ситуацию.

В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что "АЛРОСА" восстановила объемы продаж практически к досанкционному уровню, реализуя алмазы в основном за индийские рупии. После нескольких месяцев затруднений с продажами, вызванными санкциями США, "АЛРОСА" снова реализует алмазы на сумму в эквиваленте более $250 млн в месяц, то есть продажи сейчас примерно на $50-100 млн ниже прежнего показателя, сообщало агентство.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ.





