Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
05 сентября 2022
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
АЛРОСА пока не обсуждает с Гохраном сделку о покупке алмазов
"На данном этапе нет. Если вдруг понадобится, я думаю государство с удовольствием посмотрит [на целесообразность этой сделки]", - заявил глава компании Сергей Иванов "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).
Он отметил, что компания пока не планирует возобновлять публикацию ежемесячных данных по продажам.
"Сложно сказать. Это не от нас зависит, не мы сложности сами себе придумываем. Пока в таком режиме будем работать, спокойном", - сказал он.
"АЛРОСА" отказалась от публикации регулярных данных о ежемесячных продажах в марте этого года.
Иванов также сообщил, что компании не приходится снижать цены для того, чтобы реализовать свою продукцию. "Рынки стабильные", - охарактеризовал он ситуацию.
В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что "АЛРОСА" восстановила объемы продаж практически к досанкционному уровню, реализуя алмазы в основном за индийские рупии. После нескольких месяцев затруднений с продажами, вызванными санкциями США, "АЛРОСА" снова реализует алмазы на сумму в эквиваленте более $250 млн в месяц, то есть продажи сейчас примерно на $50-100 млн ниже прежнего показателя, сообщало агентство.
США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ.