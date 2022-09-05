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08 августа 2022
WPIC: избыточный импорт платины Китаем вызвал дефицит в других странах
По бумагам платины должен был быть избыток на рынке, но на деле арендные ставки на платину выросли до самого высокого уровня за десятилетие, говорится в последнем ежеквартальном отчете WPIC.
В мае арендные ставки на платину достигли максимума - около 10%, что выше, чем на пике пандемии. После месячная арендная ставка снизилась до 3,6%, однако это все еще намного выше, чем в среднем - 0,3% - за 10 лет. За первое полугодие Китай импортировал 1,44 млн унций платины, но нельзя сказать, как использовались 645 тыс. унций отчасти из-за ограничений на поездки по стране.
Около 40% платины используется в выхлопной системе автомобилей для удаления вредных выбросов. Она также широко используется в ювелирном деле. По прогнозам, общий объем поставок в этом году сократится на 8%, при этом во втором квартале объем добычи сократится на 4%. В отчете говорится, что рост производства в России был нивелирован снижением в других странах.
Также в отчете сказано, что инвестиционный спрос пострадал из-за опасений глобальной рецессии и роста процентных ставок, в результате чего вложения в ТИФы (Exchange-Traded Fund, ETF) упали на 89 тыс. унций за квартал. Опубликованные данные свидетельствуют об избытке платины в 349 тыс. унций во втором квартале и ожидаемому излишку за весь год в 974 тыс. унций.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished