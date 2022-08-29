Группа «Интеррос» Владимира Потанина представила свою деловую программу на ВЭФ

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Как отмечают СМИ, главной задачей для «Интерроса» станет презентация и популяризация проекта нового курорта мирового класса на Камчатке - Парк «Три Вулкана». Промышленная группа Владимира Потанина убеждена, что строительство этого объекта принесет значительную пользу для экономики региона и жителей всего Дальнего Востока. «Интеррос» при этом указывает на успех и коммерческую отдачу уже осуществленного подобного проекта, каковым является горный кластер «Роза хутор» в Сочи.

Программа «Интеррос» на ВЭФ нацелена на активное развитие Дальнего Востока и Арктики, а сама промышленная группа намерена стать главным инвестором в этом регионе. О серьезности таких намерений говорит и то, что она стала резидентом Дальнего Востока, зарегистрировавшись в Специальном административном районе (САР) на острове Русский, и уже вносит большие средства в венчурный фонд «Восход», созданный с участием Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Владимир Малахов, Rough&Polished





