«Норникель» завершит строительство поселка на Таймыре в 2026 году

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Об этом сегодня рассказал на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме вице-президент компании Андрей Грачев, сообщивший, что поселок будет рассчитан на 600-700 жителей.

Поселок под названием Тухард существует со второй половины прошлого века, и, как говорится в корреспонденции ТАСС, в нем живут представители коренных малочисленных народов Севера. «Жители Тухарда выбрали место для нового поселка и определили его инфраструктуру. Строительство нового поселка на 600-700 человек планируется завершить в 2026 году», - сказал Грачев, подчеркнув, что новое место для поселка выбрали сами жители в ходе инициированной «Норникелем» процедуры получения от них Свободного предварительного и осознанного согласия (СПОС) и это стало первым случаем ее применения в Арктике. Вице-президент отметил, что процедура СПОС станет новым элементов в политике компании.

«Кроме того, Грачев сообщил, что в рамках политики взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера в компании разработана программа поддержки КМНС, включающая порядка 40 мероприятий, в том числе и поддержку "Школы общественной дипломатии" для северян. Этот проект реализуется федеральным агентством по делам национальностей и Московским государственным институтом международных отношений», - пишет ТАСС.



Владимир Малахов, Rough&Polished





