Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
Вчера
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
«Норникель» завершит строительство поселка на Таймыре в 2026 году
Поселок под названием Тухард существует со второй половины прошлого века, и, как говорится в корреспонденции ТАСС, в нем живут представители коренных малочисленных народов Севера. «Жители Тухарда выбрали место для нового поселка и определили его инфраструктуру. Строительство нового поселка на 600-700 человек планируется завершить в 2026 году», - сказал Грачев, подчеркнув, что новое место для поселка выбрали сами жители в ходе инициированной «Норникелем» процедуры получения от них Свободного предварительного и осознанного согласия (СПОС) и это стало первым случаем ее применения в Арктике. Вице-президент отметил, что процедура СПОС станет новым элементов в политике компании.
«Кроме того, Грачев сообщил, что в рамках политики взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера в компании разработана программа поддержки КМНС, включающая порядка 40 мероприятий, в том числе и поддержку "Школы общественной дипломатии" для северян. Этот проект реализуется федеральным агентством по делам национальностей и Московским государственным институтом международных отношений», - пишет ТАСС.
Владимир Малахов, Rough&Polished