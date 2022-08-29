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Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
Вчера
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
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15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Проект строительства подземного рудника на месторождении «Мир» в Якутии получит господдержку
Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев: «АЛРОСА не раз заявляла о планах по возобновлению добычи при условии, что экономика проекта будет признана положительной, а также при соблюдении требований промышленной безопасности. Результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название «Мир-Глубокий», обсуждены на нашей совместной встрече с Министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым, возглавляющим Наблюдательный совет АЛРОСА. На ней было признано, что разработка месторождения в текущих условиях является рентабельной. Кроме того, А.Г. Силуанов поручил проработать вопрос оказания государственной поддержки АЛРОСА при реализации данного проекта. Так что на сегодняшний день планы по строительству нового подземного рудника приобретают реальные очертания».
Важнейшим условием реализации проекта, по словам С.С. Иванова, остается безопасность работ – как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации рудника. Особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. «Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения, – подчеркнул он. – Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения».
«Легендарная кимберлитовая трубка «Мир», вокруг которой вырос сначала город Мирный, а потом и весь Мирнинский район, имеет стратегическое значение для Якутии и всей алмазодобывающей отрасли страны. Возобновление добычи на этом уникальном месторождении – важнейшая задача не только для АЛРОСА, города, района и республики, но и для всей страны», – заключил С.С. Иванов.
Владимир Малахов, Rough&Polished