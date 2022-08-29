Проект строительства подземного рудника на месторождении «Мир» в Якутии получит господдержку

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Во вторник, 6 сентября, на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении «Мир» – одном из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире.

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев: «АЛРОСА не раз заявляла о планах по возобновлению добычи при условии, что экономика проекта будет признана положительной, а также при соблюдении требований промышленной безопасности. Результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название «Мир-Глубокий», обсуждены на нашей совместной встрече с Министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым, возглавляющим Наблюдательный совет АЛРОСА. На ней было признано, что разработка месторождения в текущих условиях является рентабельной. Кроме того, А.Г. Силуанов поручил проработать вопрос оказания государственной поддержки АЛРОСА при реализации данного проекта. Так что на сегодняшний день планы по строительству нового подземного рудника приобретают реальные очертания».

Важнейшим условием реализации проекта, по словам С.С. Иванова, остается безопасность работ – как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации рудника. Особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. «Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения, – подчеркнул он. – Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения».

«Легендарная кимберлитовая трубка «Мир», вокруг которой вырос сначала город Мирный, а потом и весь Мирнинский район, имеет стратегическое значение для Якутии и всей алмазодобывающей отрасли страны. Возобновление добычи на этом уникальном месторождении – важнейшая задача не только для АЛРОСА, города, района и республики, но и для всей страны», – заключил С.С. Иванов.



Владимир Малахов, Rough&Polished



