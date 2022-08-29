Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
Вчера
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Восточный экономический форум: «Норникель» о работе в Арктике
Кроме того, компания активно поддерживает инвестиционные проекты в арктической зоне, в частности вложив 330 млрд рублей в Серный проект, предусматривающий резкое сокращение выбросов SO2 в районе деятельности компании. «Это инвестиции, которые должны себя окупить с точки зрения здоровья граждан Норильска. Стоит задача кардинально сократить выбросы диоксида серы в городе. Мы намерены выполнить эту задачу, хотя и есть вопросы по срокам реализации в связи с необходимостью импортозамещения, выстраиванию новых логистических цепочек и перепроектированию некоторых элементов проекта», - сказал Андрей Грачев.
Вице-президент «Норникеля» отметил также, что осуществляемые компанией инвестиции в человеческий капитал и социальные программы, включая реновацию Норильская, достигшие 120 млрд рублей, из который на долю «Норникеля» приходится 81,3 млрд рублей, являются одними из лучших в России.
Говоря о реализации принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), Андрей Грачев сказал, что фактически компания занималась претворением этих принципов в жизнь в течение всей своей истории и назвал Норильск «уникальной площадкой по реализации принципов ESG на деле в Российской Федерации».
Он также рассказал о заключенном соглашении между «Норникелем» и Министерством природных ресурсов и экологии соглашении, предусматривающем мониторинг популяции кречетов. «Это наш совместный с министерством проект, который реализуется в рамках федерального проекта по сохранению биоразнообразия и развитию экологического туризма», - сказал Андрей Грачев, отметив, что «Норильский никель» как социально-ответственная компания всегда занимался вопросами биоразнообразия.
Владимир Малахов, Rough&Polished