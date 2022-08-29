Восточный экономический форум: «Норникель» о работе в Арктике

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Вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев, выступивший на сессии ВЭФ, посвященной инвестициям в Арктику, в интервью «Российской газете» рассказал о работе компании в этом регионе, сообщив, что «Норникель» прежде всего инвестирует в производство, не отступая от своей стратегии и нацеливаясь на увеличение объемов выпуска продукции.

Кроме того, компания активно поддерживает инвестиционные проекты в арктической зоне, в частности вложив 330 млрд рублей в Серный проект, предусматривающий резкое сокращение выбросов SO2 в районе деятельности компании. «Это инвестиции, которые должны себя окупить с точки зрения здоровья граждан Норильска. Стоит задача кардинально сократить выбросы диоксида серы в городе. Мы намерены выполнить эту задачу, хотя и есть вопросы по срокам реализации в связи с необходимостью импортозамещения, выстраиванию новых логистических цепочек и перепроектированию некоторых элементов проекта», - сказал Андрей Грачев.

Вице-президент «Норникеля» отметил также, что осуществляемые компанией инвестиции в человеческий капитал и социальные программы, включая реновацию Норильская, достигшие 120 млрд рублей, из который на долю «Норникеля» приходится 81,3 млрд рублей, являются одними из лучших в России.

Говоря о реализации принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), Андрей Грачев сказал, что фактически компания занималась претворением этих принципов в жизнь в течение всей своей истории и назвал Норильск «уникальной площадкой по реализации принципов ESG на деле в Российской Федерации».

Он также рассказал о заключенном соглашении между «Норникелем» и Министерством природных ресурсов и экологии соглашении, предусматривающем мониторинг популяции кречетов. «Это наш совместный с министерством проект, который реализуется в рамках федерального проекта по сохранению биоразнообразия и развитию экологического туризма», - сказал Андрей Грачев, отметив, что «Норильский никель» как социально-ответственная компания всегда занимался вопросами биоразнообразия.



Владимир Малахов, Rough&Polished





