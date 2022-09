Випул Шах стал председателем GJEPC

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), ведущая организация по торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии, 30 августа 2022 года объявила результаты выборов новых членов совета директоров GJEPC на 2022–2024 годы, сообщается в пресс-релизе организации.Випул Шах (Vipul Shah) стал председателем GJEPC на период с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года, а Кирит Бхансали (Kirit Bhansali) был избран новым заместителем председателя GJEPC.Подробно рассказывая о своем видении индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, Випул Шах сказал: «Это привилегия, и я чувствую себя полным энергии, чтобы вернуться к должности председателя GJEPC в эти захватывающие времена. Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий находится в начале еще одной фазы роста и должна достичь цели правительства по экспорту в размере 45,7 млрд долларов США в 2022–2023 финансовом году. Перед нами открываются огромные возможности для роста. Знаковые торговые соглашения, подписанные с ОАЭ (Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве) и Австралией (Соглашение об экономическом сотрудничестве и торговле), обеспечили конкурентное преимущество в ОАЭ экспортерам ювелирных изделий, полностью изготовленных из золота. Кроме того, предстоящий закон о развитии корпоративных и сервисных хабов (Development of Enterprise and Service Hubs, DESH) придаст импульс экосистеме ОЭЗ и увеличит объемы экспорта. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить правительство за постоянную поддержку отрасли через принятие благоприятных для торговли мер».Кирит Бхансали, недавно избранный заместителем председателя GJEPC, заявил: «Для меня большая честь работать в отрасли в качестве вице-председателя этой великой организации, созданной годами тяжелого труда моих предшественников. Мы оставили позади два бурных года, и по мере того, как мы вступаем в новую эру после пандемии, GJEPC благодаря своему неизменному лидерству поможет вывести эту отрасль на новый этап роста, динамизма и процветания. Постоянная поддержка со стороны правительства проектов развития инфраструктуры, таких как ультрасовременный центр содействия Mega CFC (Common Facilitation Center) в специальной таможенной зоне в Мумбае (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ) и строящийся там же Индийский ювелирный парк Мумбая (India Jewellery Park Mumbai) мирового класса, создадут благоприятную для экспорта экосистему, которая подкрепит рост отрасли».