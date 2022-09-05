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08 августа 2022
На Дубайской алмазной бирже состоялась презентация одного из крупнейших в мире безупречных розовых бриллиантов
Фото: DMCC
Пятого сентября на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) состоялась презентация одного из крупнейших в мире ярко-розовых бриллиантов без внутренних дефектов — «Розовая звезда рудника Вильямсон» (Williamson Pink Star).
Безупречный розовый бриллиант весом 11,15 карата был показан на презентации в Дубае, после чего он будет выставлен в Сингапуре и Тайбэе, а затем в октябре будет продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге с единственным лотом. Бриллиант «Розовая звезда рудника Вильямсон», который, как ожидается, принесет более 21 млн долларов США, может установить новый рекорд цены за один карат, учитывая его невероятную чистоту.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «2022 год стал знаменательным годом для алмазной отрасли Дубая: от объявления ОАЭ крупнейшим в мире центром торговли необработанными алмазами до публикации рекордных показателей торговли алмазами за первую половину года. Sotheby’s провел первую презентацию такого исключительного розового бриллианта на Дубайской алмазной бирже — это еще одна демонстрация значительной роли Дубая в мировой алмазной индустрии».
Председатель отдела ювелирных изделий и часов Sotheby’s Asia Венхао Ю (Wenhao Yu) добавил: «Обнаружение розового алмаза любого размера, пригодного для ювелирной отрасли — чрезвычайно редкое явление. Из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на высококачественные крупные розовые бриллианты весом более 5 каратов за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии, что по счастливой случайности создало условия для демонстрации этого единственного в своем роде камня».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished