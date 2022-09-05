На Дубайской алмазной бирже состоялась презентация одного из крупнейших в мире безупречных розовых бриллиантов

Фото: DMCC

Пятого сентября на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) состоялась презентация одного из крупнейших в мире ярко-розовых бриллиантов без внутренних дефектов — «Розовая звезда рудника Вильямсон» (Williamson Pink Star).Безупречный розовый бриллиант весом 11,15 карата был показан на презентации в Дубае, после чего он будет выставлен в Сингапуре и Тайбэе, а затем в октябре будет продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге с единственным лотом. Бриллиант «Розовая звезда рудника Вильямсон», который, как ожидается, принесет более 21 млн долларов США, может установить новый рекорд цены за один карат, учитывая его невероятную чистоту.Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «2022 год стал знаменательным годом для алмазной отрасли Дубая: от объявления ОАЭ крупнейшим в мире центром торговли необработанными алмазами до публикации рекордных показателей торговли алмазами за первую половину года. Sotheby’s провел первую презентацию такого исключительного розового бриллианта на Дубайской алмазной бирже — это еще одна демонстрация значительной роли Дубая в мировой алмазной индустрии».Председатель отдела ювелирных изделий и часов Sotheby’s Asia Венхао Ю (Wenhao Yu) добавил: «Обнаружение розового алмаза любого размера, пригодного для ювелирной отрасли — чрезвычайно редкое явление. Из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на высококачественные крупные розовые бриллианты весом более 5 каратов за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии, что по счастливой случайности создало условия для демонстрации этого единственного в своем роде камня».