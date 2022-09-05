Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 в Москве

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Международная ювелирная выставка-конгресс J-1 проходила 31 августа - 3 сентября в Москве.

В этом году ювелирный конгресс был разделен по дням на четыре тематические секции: J-Officials был посвящен проблемам ювелирного рынка, на нем выступили представители профильных министерств и регулирующих органов; J-Businessmen - докладчики поделились секретами продвижения ювелирного бренда, рассказали о новых трендах в отрасли; J-Masters - мэтры ювелирного дела поделились своими знаниями и опытом и J-Public - в этот день обсуждался широкий круг тем, связанных с ювелирным искусством.

На полях конгресса представители регулирующих органов и ключевые бизнес-игроки ювелирной отрасли ЕАЭС обсудили вопросы экспорта ювелирной продукции России и ее партнёров по интеграции.

Состоялось также награждение победителей конкурса ювелиров и дизайнеров, в том числе впервые - в номинациях «Ювелирные объекты и аксессуары», «Историческое наследие» и «Реставрация».



Алекс Шишло для Rough&Polished





