De Beers получила от Standard Bank 4 млрд рэндов на разработку рудника Венеция

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Standard Bank предоставил 4 млрд рэндов из синдицированного долгового консолидированного пакета в размере 10 млрд рэндов. Они необходимы De Beers для трансформации алмазного рудника Венеция (Venetia) из открытого карьера в подземную шахту.

Издание Mining Weekly сообщает, что банк предоставил возобновляемый кредит, чтобы помочь руднику профинансировать завершение подземного проекта.

«Привлечение нашего банка компанией De Beers дает возможность использовать наши специальные знания в горнодобывающей отрасли», — сказал менеджер по решениям в области корпоративного финансирования Standard Bank Кеш Рамлакун (Kesh Ramlakun).

Этот проект направлен на перевод месторождения из открытого карьера в подземную шахту, тем самым продлевая срок службы рудника на 23 года - до 2046 года.

Строительство подземной части рудника началось в 2013 году.

Изначально предполагалось, что добыча на подземной шахте начнется в 2021 году, и на руднике планировалось переработать около 130 млн тонн руды, содержащей около 96 млн каратов алмазного сырья.

Первую руду планируется добыть к концу 2022 года и выйти на полную мощность с 2024 года.

На существующей обогатительной фабрике будет перерабатываться не менее 5,9 млн тонн руды для производства около 4,5 млн каратов алмазов в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





