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08 августа 2022
De Beers получила от Standard Bank 4 млрд рэндов на разработку рудника Венеция
Издание Mining Weekly сообщает, что банк предоставил возобновляемый кредит, чтобы помочь руднику профинансировать завершение подземного проекта.
«Привлечение нашего банка компанией De Beers дает возможность использовать наши специальные знания в горнодобывающей отрасли», — сказал менеджер по решениям в области корпоративного финансирования Standard Bank Кеш Рамлакун (Kesh Ramlakun).
Этот проект направлен на перевод месторождения из открытого карьера в подземную шахту, тем самым продлевая срок службы рудника на 23 года - до 2046 года.
Строительство подземной части рудника началось в 2013 году.
Изначально предполагалось, что добыча на подземной шахте начнется в 2021 году, и на руднике планировалось переработать около 130 млн тонн руды, содержащей около 96 млн каратов алмазного сырья.
Первую руду планируется добыть к концу 2022 года и выйти на полную мощность с 2024 года.
На существующей обогатительной фабрике будет перерабатываться не менее 5,9 млн тонн руды для производства около 4,5 млн каратов алмазов в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished