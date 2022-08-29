Botswana Diamonds получила пятилетнюю лицензию на разведку кимберлитов в ЮАР

Сегодня Новости

Компания Botswana Diamonds получила пятилетнюю лицензию на разведку участка Рейвило (Reivilo), содержащего скопление кимберлитов в районе города Баркли-Уэст в ЮАР.

Баркли-Уэст расположен примерно в 110 километрах к северо-востоку от активно работающего алмазного рудника Финш (Finsch), принадлежащего Petra Diamonds.

«Мы очень рады такому успеху. Когда землю недавно выставили на продажу, мы сразу же подали заявку на участок», — сказал глава компании Джон Тилинг (John Teeling).

Он добавил: «Руководству Botswana Diamonds уже давно известно об алмазном потенциале этого участка, и поэтому мы довольны, что наконец-то получили этот ценнейший участок, и будем рады в ближайшем будущем информировать наших акционеров о том, как идут дела».

Известно, что геологоразведка, проведенная предыдущим держателем лицензии, выявила кластер из трех кимберлитовых трубок площадью 3,1 га, 1,7 га и 0,9 га в радиусе 250 метров.

При бурении были обнаружены гранаты G10 и эклогитовые гранаты, то есть оптимальные индикаторы алмазоносных кимберлитов.

Botswana Diamonds заявила, что планирует изучить все имеющиеся данные по Рейвило, прежде чем завершить свою геологоразведку.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





