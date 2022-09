Совет по развитию торговли в Гонконге откроет 7 сентября выставку Hong Kong Watch & Clock Fair и Salon de TE

Сегодня Новости

41-я выставка HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair и 10-й Salon de TE, организованные Советом по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), Гонконгской ассоциацией производителей часов (Hong Kong Watch Manufacturers Association) и Федерацией Гонконгского производства и реализации часов (Federation of Hong Kong Watch Trades and Industries), будут проходить в рамках новой модели EXHIBITION+, объединяющей онлайн и офлайн мероприятия, а также более 200 экспонентов.

Оффлайн мероприятия пройдут с 7 по 11 сентября в Гонконгском центре конференций и выставок (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC), а онлайн выставка будет проходить с 7 по 18 сентября, помогая крупнейшим мировым производителям часов исследовать возможности для бизнеса как лично, так и в интернете. Выставка в гонконгском центре будет открыта для отраслевых покупателей, а также для широкой публики, предлагая возможность всем приобрести драгоценные часы.

Выставка The Watch & Clock Fair уже давно считается эффективной деловой площадкой для производителей и покупателей, а Salon de TE представляет часы самых известных брендов.

Участники выставки также примут участие в серии форумов и семинаров, на которых будет предоставлена информация о рынке из первых рук. Гонконгский международный форум часов будет транслироваться онлайн 5 сентября с участием представителей часовых ассоциаций из Китая, Франции, Германии, Японии и Швейцарии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished