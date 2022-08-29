Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
Сегодня
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Совет по развитию торговли в Гонконге откроет 7 сентября выставку Hong Kong Watch & Clock Fair и Salon de TE
Оффлайн мероприятия пройдут с 7 по 11 сентября в Гонконгском центре конференций и выставок (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC), а онлайн выставка будет проходить с 7 по 18 сентября, помогая крупнейшим мировым производителям часов исследовать возможности для бизнеса как лично, так и в интернете. Выставка в гонконгском центре будет открыта для отраслевых покупателей, а также для широкой публики, предлагая возможность всем приобрести драгоценные часы.
Выставка The Watch & Clock Fair уже давно считается эффективной деловой площадкой для производителей и покупателей, а Salon de TE представляет часы самых известных брендов.
Участники выставки также примут участие в серии форумов и семинаров, на которых будет предоставлена информация о рынке из первых рук. Гонконгский международный форум часов будет транслироваться онлайн 5 сентября с участием представителей часовых ассоциаций из Китая, Франции, Германии, Японии и Швейцарии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished