В июле продажи ювелирных изделий в Гонконге выросли на 28,3%

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По данным правительства Гонконга, в июле продажи ювелирных изделий в Гонконге еще больше выросли благодаря улучшению рыночных условий и повышению потребительских расходов. По данным гонконгского департамента переписи и статистики, в июле розничные продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков выросли на 28,3%, до примерно 518 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июль продажи ювелирных изделий упали на 1,8%, до примерно 2,74 млрд долларов. В июле общие розничные продажи выросли на 4,1%, тогда как данные с января по июль показали снижение на 1,7%.

В июле розничные продажи возобновили умеренный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне улучшения условий на рынке труда, что поддержало потребительские расходы. Более низкая база сравнения также способствовала увеличению продаж по сравнению с прошлым годом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





