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08 августа 2022
Ученые создают наноалмазы из пластиковых бутылок
Исследователи выстрелили чрезвычайно мощными лазерными вспышками в пленку из ПЭТ–пластика – того же материала, который используется в пластиковых бутылках, и обнаружили, что в результате ударной волны образуются крошечные алмазы.
“Мы обнаружили, что при таком экстремальном давлении образуются крошечные алмазы”, - сказал Доминик Краус, профессор Университета Ростока.
Результаты исследования еще раз подтверждает теорию о том, что на ледяных гигантах, таких как Нептун и Уран, может в буквальном смысле пролиться алмазный дождь.
В дополнение к предоставлению этих захватывающих новых знаний о ледяных планетах-гигантах, исследование также может помочь создать новый способ производства наноалмазов в промышленности, где они могут быть использованы, например, в производстве квантовых датчиков.
Это также может помочь в специализированном производстве алмазов нанометрового размера, которые в настоящее время используются в производстве абразивов и полирующих средств, отмечает интернет-ресурс sciencefocus.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished