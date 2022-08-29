Ученые создают наноалмазы из пластиковых бутылок

Сегодня Новости

Команда немецких и французских исследователей провела интригующий эксперимент, чтобы узнать больше об условиях на ледяных планетах-гигантах -Нептуне и Уране.

Исследователи выстрелили чрезвычайно мощными лазерными вспышками в пленку из ПЭТ–пластика – того же материала, который используется в пластиковых бутылках, и обнаружили, что в результате ударной волны образуются крошечные алмазы.

“Мы обнаружили, что при таком экстремальном давлении образуются крошечные алмазы”, - сказал Доминик Краус, профессор Университета Ростока.

Результаты исследования еще раз подтверждает теорию о том, что на ледяных гигантах, таких как Нептун и Уран, может в буквальном смысле пролиться алмазный дождь.

В дополнение к предоставлению этих захватывающих новых знаний о ледяных планетах-гигантах, исследование также может помочь создать новый способ производства наноалмазов в промышленности, где они могут быть использованы, например, в производстве квантовых датчиков.

Это также может помочь в специализированном производстве алмазов нанометрового размера, которые в настоящее время используются в производстве абразивов и полирующих средств, отмечает интернет-ресурс sciencefocus.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





