Phillips анонсировал The Geneva Sessions, первый онлайн-аукцион под кураторством часовых экспертов

Сегодня Новости

Аукционный дом Phillips сообщил об основных моментах The Geneva Sessions, первого онлайн-аукциона, куратором которого выступили часовые специалисты Phillips в Женеве.

Тщательно отобранная коллекция часов, состоящая из более чем 50 лотов, будет включать в себя, в частности, модели Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet и F.P. Journe.

Коллекция Geneva Sessions, в которой представлены часы с 1990-х годов по сегодняшний день, предлагает широкий выбор стилей, удовлетворяющих широкому спектру коллекционных вкусов и бюджетов.

Продажу будет сопровождать первый цифровой онлайн-каталог, включающий высококачественные фотографии на авиационную тематику и высококачественную видеосъемку.

The Geneva Sessions будут открыты для онлайн-торгов с 12 по 16 сентября.

«Мы рады представить The Geneva Sessions в сентябре этого года, которые знаменуют собой первый онлайн-аукцион, куратором которого являются специалисты Phillips по часам в Женеве. Мы хотели, чтобы онлайн-распродажа сильно отличалась от того, что делалось раньше, с точки зрения презентации часов с очень художественным подходом к фотографии и видеосъемке, а также каталогизации», - прокомментировал Александр Готби (Alexandre Ghotbi), ответственный за продажи.



Алекс Шишло для Rough&Polished