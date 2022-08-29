Эксклюзив
Hari Krishna Exports открывает неосвоенные рынки ювелирных изделий с бриллиантами
Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) родился в семье фермера в отдаленной деревне Дудхала в штате Гуджарат. Отец вдохновил Гханшьяма и его братьев следовать своей судьбе, и это привело их в город Сурат - мир возможностей! В начале семидесятых...
Вчера
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Phillips анонсировал The Geneva Sessions, первый онлайн-аукцион под кураторством часовых экспертов
Тщательно отобранная коллекция часов, состоящая из более чем 50 лотов, будет включать в себя, в частности, модели Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet и F.P. Journe.
Коллекция Geneva Sessions, в которой представлены часы с 1990-х годов по сегодняшний день, предлагает широкий выбор стилей, удовлетворяющих широкому спектру коллекционных вкусов и бюджетов.
Продажу будет сопровождать первый цифровой онлайн-каталог, включающий высококачественные фотографии на авиационную тематику и высококачественную видеосъемку.
The Geneva Sessions будут открыты для онлайн-торгов с 12 по 16 сентября.
«Мы рады представить The Geneva Sessions в сентябре этого года, которые знаменуют собой первый онлайн-аукцион, куратором которого являются специалисты Phillips по часам в Женеве. Мы хотели, чтобы онлайн-распродажа сильно отличалась от того, что делалось раньше, с точки зрения презентации часов с очень художественным подходом к фотографии и видеосъемке, а также каталогизации», - прокомментировал Александр Готби (Alexandre Ghotbi), ответственный за продажи.
Алекс Шишло для Rough&Polished