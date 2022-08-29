Компания Signet Jewelers отчиталась о результатах за 2-й квартал 2023 финансового года

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Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявил о финансовых результатах за 13 недель, закончившихся 30 июля 2022 года.

Общий объем продаж составил $1,8 млрд, что на $33,2 млн или на 1,9% меньше по сравнению с рекордным показателем второго квартала 2022 финансового года и на 29% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 8,2% по сравнению с тем же кварталом 2022 финансового года.

"Наши результаты демонстрируют неизменную гибкость нашей команды Signet, силу нашего дифференцированного портфолио баннеров и гибкость нашей операционной модели. Все это подкрепляется балансом, который позволяет нам продолжать осуществлять стратегические инвестиции, такие как наше недавнее приобретение Blue Nile", - заявила Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.



Алекс Шишло для Rough&Polished





