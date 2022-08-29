«Норникель» сообщает об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций

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ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее «Норильский Никель» или «Заемщик») сообщает о результатах проведенных отдельных Собраний держателей облигаций («Первые Собрания») в отношении находящихся в обращении отдельных выпусков облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2022 году и ставкой купона 6,625% годовых, облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,10% годовых, облигаций на сумму 750 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых (далее совместно «Облигации» и по-отдельности «Серии»), каждая Серия, выпущенная MMC Finance Designated Activity Company (далее «Эмитент») исключительно для целей финансирования займа в пользу Заемщика.



Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия в отношении Облигаций от 10 августа 2022 г. («Меморандум»).



Владимир Малахов, Rough&Polished





