Galileo Resources обнаружила в Зимбабве ряд районов с возможным содержанием никеля

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Компания Galileo Resources обнаружила ряд районов с возможным содержанием никеля после аэрогеофизической разведки по двум лицензиям на золотодобывающем проекте Булавайо (Bulawayo) в Зимбабве.

В сообщении компании говорится, что три района, которые могут быть в дальнейшем исследованы на предмет содержания никеля.

«Мы также рады сообщить, что одним из результатов недавнего исследования стало раннее указание на возможность присутствия никеля на наших лицензионных участках, что было неожиданным и дополнительным бонусом к золотодобывающей миссии компании, — сказал председатель совета директоров и генеральный директор компании Колин Берд (Colin Bird). — Обзор геологического архива выявил такую возможность в привязке к наиболее известным месторождениям сульфидов никеля, которыми являются Феникс (Phoenix), Селкирк (Selkirk), Эмрпес (Empress), Хантерс-Роуд (Hunters Road), Ипок (Epoch), Дамба (Damba), Мимоза (Mimosa), Троян (Trojan) и Селукве (Selukwe) в Зимбабве и Ботсване в зоне зеленокаменных поясов, разломов и Великой дайки».

Он также сказал, что большинство этих месторождений представляют собой залежи зеленокаменных пород, найденных в породах метагаббро, аналогичные основным объектам, которые компания выявила в своем исследовании.

Рудник Шангани (Shangani), расположенный ближе всего к никелевому объекту компании в Кении протяженностью 12,6 км, содержит около 12 млн тонн руды с содержанием никеля 0,56% и является неотъемлемой частью портфеля компании Bindura Nickel Corporation.

«Мы ждем возможности оценить основные цели, выявленные на данный момент, вместе с другими никелевыми аномалиями, которые в настоящее время находятся в реестре геологоразведочных работ, и сообщим акционерам по мере продвижения работ», — сказал Берд.

Месторождения сульфидов никеля в Зимбабве расположены в архейских породах коматиитового состава в пределах зеленокаменных поясов, мафических и ультрамафических интрузий или Великой дайки.

Недавняя интерпретация полученных данных выявила на лицензионных участках как потенциальные мафические, так и коматиитовые вмещающие породы.

Несколько других потенциальных никелевых объектов в пределах лицензий характеризуются коматиитовой породой, ультрамафической вмещающей породой, связанной с никелевой минерализацией, обнаруженной на близлежащем никелевом руднике Шангани (Shangani).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





