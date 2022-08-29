Lucapa Diamond добыла алмаз весом 160 каратов на аллювиальном руднике Луло

Фото: Lucapa Diamond

Компания Lucapa Diamond добыла белый алмаз типа IIa весом 160 каратов на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, ее доля в котором составляет 40%.В сообщении компании говорится, что добытый алмаз является 28-м алмазом весом свыше 100 каратов, добытым на Луло, которым она владеет совместно с Endiama и Rosas & Petalas.Камень был добыт на том же аллювиальном участке, что и розовый алмаз «Роза Луло» (“Lulo Rose”) весом 170 каратов, добытый в июле 2022 года.Согласно Lucapa Diamond, 160-каратный алмаз также является 6-м по величине алмазом, добытым на Луло на сегодняшний день.В конце первой половины 2022 года работы на Луло перешли в пойменную зону.Как отмечает Lucapa Diamond, добыча алмазов приносит значительные результаты: за последние два месяца было извлечено более 100 алмазов спецразмеров (весом более 10,8 карата).