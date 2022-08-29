На августовском тендере BlueRock Diamonds продала шесть алмазов по цене более 50 тыс. долларов каждый

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На августовском тендере компания BlueRock Diamonds продала шесть алмазов со своего рудника Кареевлей (Kareevlei) в ЮАР по цене более 50 тыс. долларов США каждый.

Все шесть алмазов были проданы за 395 тыс. долларов.

Согласно сообщению компании, один алмаз весом 11,62 карата был продан за 84 тыс. долларов; второй весом 10,02 карата - за 81 тыс. долларов; третий весом 9,04 карата - за 76 тыс. долларов; четвертый весом 6,88 карата - за 52 тыс. долларов; пятый весом 6,77 карата - за 52 тыс. долларов и шестой весом 10,35 карата - за 50 тыс. долларов.

«Мы довольны результатами августовского тендера, на котором продали рекордные шесть дорогих алмазов, в результате чего в 2022 году средняя цена алмазов, достигнутая на тендерах, составила 594 доллара за карат», — сказал глава компании Майк Хьюстон (Mike Houston).

Он добавил: «С точки зрения цен, рынок стабилизировался. Но, учитывая продолжающееся давление на предложение алмазного сырья по причине снижения мирового производства и санкций в отношении России, мы ожидаем, что спрос на высококачественные алмазы Кареевлея останется устойчивым».

В общей сложности в этом году BlueRock Diamonds продала 17 алмазов стоимостью более 50 тыс. долларов каждый.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





