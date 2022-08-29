На августовском тендере BlueRock Diamonds продала шесть алмазов по цене более 50 тыс. долларов каждый

Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
На августовском тендере BlueRock Diamonds продала шесть алмазов по цене более 50 тыс. долларов каждый
Все шесть алмазов были проданы за 395 тыс. долларов.
Согласно сообщению компании, один алмаз весом 11,62 карата был продан за 84 тыс. долларов; второй весом 10,02 карата - за 81 тыс. долларов; третий весом 9,04 карата - за 76 тыс. долларов; четвертый весом 6,88 карата - за 52 тыс. долларов; пятый весом 6,77 карата - за 52 тыс. долларов и шестой весом 10,35 карата - за 50 тыс. долларов.
«Мы довольны результатами августовского тендера, на котором продали рекордные шесть дорогих алмазов, в результате чего в 2022 году средняя цена алмазов, достигнутая на тендерах, составила 594 доллара за карат», — сказал глава компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Он добавил: «С точки зрения цен, рынок стабилизировался. Но, учитывая продолжающееся давление на предложение алмазного сырья по причине снижения мирового производства и санкций в отношении России, мы ожидаем, что спрос на высококачественные алмазы Кареевлея останется устойчивым».
В общей сложности в этом году BlueRock Diamonds продала 17 алмазов стоимостью более 50 тыс. долларов каждый.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished