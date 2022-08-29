Компания Lucapa Diamond понесла убыток за первое полугодие после уплаты налогов в размере 15,9 млн долларов

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В первой половине 2022 года компания Lucapa Diamond понесла убыток после вычета налогов в размере 15,9 млн долларов по сравнению с прибылью в 5,7 млн долларов годом ранее.

В сообщении компании говорится, что убыток понесен, несмотря на относительно стабильный спрос на алмазы, в частности на дорогие алмазы с ангольского рудника Луло (Lulo) и рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото, вследствие глобальной инфляции и ограничений в цепочке поставок, которые негативно повлияли на стоимость добычи и доступность критически важного оборудования.

За половину завершившегося в июне отчетного полугодия Lucapa Diamond зарегистрировала прибыль в размере 700 тыс. долларов США до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) по сравнению с прибылью до всех вычетов в размере 1 млн долларов в предыдущем году.

Компания сообщила, что после высоких производственных и финансовых показателей в 2021 году получила дивиденды от рудника Луло в размере 4 млн долларов.

На 30 июня 2022 года у компании имелись денежные средства в размере 4,5 млн долларов.

Lucapa Diamond, которая владеет 40-процентной долей аллювиального рудника Луло, в первом полугодии произвела 13 018 каратов алмазного сырья, что на 16% больше по сравнению с 11 206 каратами годом ранее.

Кроме того, в первом полугодии 2022 года Lucapa Diamond, владеющая 70-процентной долей рудника Мотаэ, добыла на нем 17 486 каратов алмазов, что на 18% больше по сравнению с 14 868 каратами в аналогичном периоде прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





