«Норникель» приступил к строительству первых домов по программе реновации Норильска

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Первые две монолитные девятиэтажки по программе реновации Норильска будут построены к концу 2024 г. Строительные работы ведет проектный офис реализации комплексных мер по развитию города Норильска Заполярного филиала «Норникеля». Это подразделение координирует совместно с региональными и городскими властями реализацию всех мероприятий по реновации, финансируемых компанией.

Заказчик жилья — администрация Норильска. Строительство ведется в рамках четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2035 г., подписанного в феврале 2021 г. федеральными, краевыми, муниципальными властями и «Норникелем». Общая стоимость программы оценивается в 120 млрд руб., из которых две трети — 81,3 млрд руб. — выделено «Норникелем».

Строит первые дома стартовавшей реновации красноярский подрядчик «СК Град», который приступил к работе в апреле 2022 г. Стоимость проекта — почти 2 млрд руб. Выбору подрядчика для строительства первых домов предшествовала большая совместная работа компании, администрации Норильска и Министерства строительства Красноярского края. В Красноярске было проведено несколько презентаций для краевых застройщиков, затем последовали конкурсные процедуры с привлечением заинтересованных компаний.

По словам заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергея Ткаченко, подрядчик «СК Град» уже прошел проверку Крайним Севером: построил важные социально-бытовые объекты в труднодоступных точках Таймыра, Эвенкии, Сургута, на Курилах и Камчатке. «Норникель» всегда старается привлекать к своим проектам представителей региона. В Норильске строительная компания «СК Град» проводила ремонт здания налоговой инспекции, и сегодня это современное хорошее здание. На севере края — это Эвенкия и Таймыр — она строила школы, детские сады в отдаленных населенных пунктах, куда людей привозят вертолетами, а стройматериалы везут по тундре в зимний период, что было хорошим испытанием для подрядчика», — подчеркнул Ткаченко.

«Опыт позволяет справиться с таким объемом, — подтвердил представитель строительной компании «СК Град» в Норильске Александр Бочкун. — Главная особенность Норильска — это логистика, поэтому наша задача — завезти материалы, необходимые для строительства, и всю технику. Мы уже подготовили строительную площадку. Сегодня идет процесс дополнительного усиления фундамента и наращивания существующих свай. В ноябре-декабре этого года мы завершим нулевой цикл».

Строить дома будут на уже существующих сваях, которые прошли проверку на прочность. Строители провели несколько испытаний и подтвердили, что сваи соответствуют всем требованиям безопасности.

В результате Норильск к декабрю 2024 г. получит два новеньких дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Всего в домах будет 184 квартиры. Территорию домов благоустроят: предусмотрены детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослых, две спортивные площадки, парковочные места. Распределением жилья займется заказчик. В администрации Норильска эти квартиры планируют прежде всего для переселения семей из ветхого и аварийного жилья.

В 2023 г. по соседству появится еще одна строительная площадка. Рядом начнется возведение современной инновационной школы на 1 100 мест.

Большие стройки в районе продолжит проект кампуса для студентов Заполярного государственного университета. Компания построит здание на участке почти в 15 000 м2. На этот проект «Норникелем» выделяется дополнительное финансирование, сверх затрат на программу реновации. В ближайшее время начнется проектирование кампуса.

Среди других проектов компании по программе реновации в ближайших планах — строительство жилья в Оганере. Там на участке в 12 га уже начались земельные изыскания для строительства восьми домов, детского сада и школы. Подрядчики уже приступили к подготовке архитектурно-планировочных решений.



Владимир Малахов, Rough&Polished



