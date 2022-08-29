На торговой сессии в сентябре Mountain Province представит алмаз весом 151 карат

Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
На торговой сессии в сентябре Mountain Province представит алмаз весом 151 карат
Алмаз в форме октаэдра исключительной чистоты весом 151,6 карата, будет выставлен на продажу вместе с более чем 90 особо ценными алмазами, добытыми на канадском алмазном руднике компании. Предстоящая распродажа представляет собой крупнейшее от Mountain Province предложение алмазов ювелирного качества весом 10,8 карата и более.
"Этот важный алмаз представляет собой наглядный пример способности рудника Гачо Куэй последовательно извлекать высококачественные драгоценные камни исключительно большого размера. Эти драгоценные камни пользуются большим спросом у коллекционеров по всему миру не только из-за их красоты, но и все чаще из-за их канадского происхождения", - прокомментировал Рейд Макки (Reid Mackie), вице-президент компании по маркетингу.
Просмотр алмазов состоится во время сентябрьской торговой сессии Mountain Province, которая пройдет в офисах Bonas Group в Антверпене, Бельгия, с понедельника, 5 сентября, по пятницу, 16 сентября 2022 года. В предложение также включен обычный ассортимент алмазного сырья компании.
Шахта Гачо Куэй расположена на краю Полярного круга Канады. С начала добычи в конце 2016 года рудник зарекомендовал себя как постоянный источник крупных алмазов ювелирного качества.
Алекс Шишло для Rough&Polished