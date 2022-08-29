На торговой сессии в сентябре Mountain Province представит алмаз весом 151 карат

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила о предстоящей продаже уникального цветного алмаза большого размера, добытого на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях Канады.

Алмаз в форме октаэдра исключительной чистоты весом 151,6 карата, будет выставлен на продажу вместе с более чем 90 особо ценными алмазами, добытыми на канадском алмазном руднике компании. Предстоящая распродажа представляет собой крупнейшее от Mountain Province предложение алмазов ювелирного качества весом 10,8 карата и более.

"Этот важный алмаз представляет собой наглядный пример способности рудника Гачо Куэй последовательно извлекать высококачественные драгоценные камни исключительно большого размера. Эти драгоценные камни пользуются большим спросом у коллекционеров по всему миру не только из-за их красоты, но и все чаще из-за их канадского происхождения", - прокомментировал Рейд Макки (Reid Mackie), вице-президент компании по маркетингу.

Просмотр алмазов состоится во время сентябрьской торговой сессии Mountain Province, которая пройдет в офисах Bonas Group в Антверпене, Бельгия, с понедельника, 5 сентября, по пятницу, 16 сентября 2022 года. В предложение также включен обычный ассортимент алмазного сырья компании.

Шахта Гачо Куэй расположена на краю Полярного круга Канады. С начала добычи в конце 2016 года рудник зарекомендовал себя как постоянный источник крупных алмазов ювелирного качества.



Алекс Шишло для Rough&Polished





