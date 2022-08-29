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01 августа 2022
«585*ЗОЛОТОЙ» составил рейтинг курортов с самыми высокими сезонными продажами
Фото: «585*ЗОЛОТОЙ»
Аналитики сети «585*ЗОЛОТОЙ» составили рейтинг российских курортных городов, в которых летом 2022 года продажи ювелирных украшений выросли в два раза и выше.
Летняя сезонность (соотношение объемов продаж летом относительно зимы) в этом году была особенно выражена в Крыму, Краснодарском крае, республиках Кавказа, на курортах Каспийского моря и на Алтае.
Характерно, что там продажи летом 2022 года значительно выросли как относительно зимних месяцев, так и в сравнении с летом 2021 года. Такой скачок спроса косвенно говорит об увеличившемся туристическом потоке.
Самыми популярными инкрустациями (после кубического циркония) стали топаз и жемчуг. Но в целом спрос на изделия с драгоценными вставками в летние месяцы снижается. Им на смену приходят украшения без камней (+30%): цепочки, подвески, браслеты на руку и ногу, пирсинг.
Сочи и Адлер, традиционные лидеры рейтинга сезонных продаж в Краснодарском крае, в этом году не показали высокого прироста. Они уступили места менее звездным и менее дорогим курортам. Первое место в этом регионе летом-2022 занял Геленджик (+157% в июле относительно января 2022), второе – Анапа (+135%), третье – Туапсе (+101%).
Курорты Крыма, несмотря на закрытые аэропорты, в 2022 году сохраняют популярность среди туристов. Продажи здесь в июне - августе 2022 года значительно выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: Симферополь (+178%).
Сразу несколько городов Дагестана вошли в топ-15 по приросту сезонных продаж: Дагестанские огни (+166%) и Дербент (+115%).
Алекс Шишло для Rough&Polished