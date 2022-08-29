Австралийские ученые на пороге создания дешевого жидкого платинового катализатора

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Австралийские ученые нашли способ использовать платину, растворенную в галлии, для создания дешевого промышленного катализатора, сообщает веб-портал labnews.co.uk.

В статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry, ученые из университетов Нового Южного Уэльса в Сиднее и RMIT в Мельбурне пишут о том, что использование следовых (то есть крайне малых) количеств платины в жидкой форме в сочетании с жидким галлием позволяет избежать необходимости использовать гораздо более высокие температуры, обычно требуемые в химико-технологическом процессе, что позволяет использовать платину в качестве потенциально масштабируемого промышленного катализатора, избегая финансовых и экологических затрат, связанных с использованием металла в его твердом состоянии.

«Традиционно платина в твердом состоянии должна составлять 10% каталитической системы, необходимой для создания химических реакций. При температуре плавления около 1770°С ее использование может быть непомерно дорогим. Однако в сочетании с галлием в ничтожном количестве — одной тысячной доли платины в твердом состоянии, необходимой в катализаторе, — жидкая платина становится растворимой», — говорится в сообщении labnews.co.uk.

Галлий же плавится при температуре менее 30°С, что в 60 раз ниже температуры плавления платины в твердом состоянии. Высокая температура понадобится лишь для превращения платины в жидкое состояние перед растворением в галлии.

В итоге появляется возможность использовать для создания катализаторов намного меньше платины, а низкотемпературная технология удешевит производственный процесс.



Владимир Малахов, Rough&Polished





