АЛРОСА опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2021 год

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АЛРОСА опубликовала ежегодный Отчет об устойчивом развитии, который раскрывает результаты деятельности компании и ее дочерних обществ за период 2019-2021 гг. в области развития человеческого капитала, охраны окружающей среды, взаимодействия с регионами присутствия, охраны труда и промышленной безопасности и корпоративного управления.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative, GRI) в версии «основного» варианта раскрытия информации (core option) и Принципами Глобального договора ООН (UN Global Compact). Отчет прошел процедуру независимого заверения – получено положительное заключение АО «ДРТ».

При подготовке своего одиннадцатого отчета АЛРОСА продолжила совершенствовать систему сбора и раскрытия информации, а также по сравнению с предыдущим отчетным периодом еще больше расширила охват, включив данные по АК «АЛРОСА» (ПАО) и 33 дочерним компаниям группы в соответствии с периметром консолидированной отчетности по МСФО.

Компания подтверждает поддержку 13 приоритетных и актуальных для себя Целей в области устойчивого развития ООН, в достижение которых вносит наибольший вклад в соответствии с пятью стратегическими направлениями устойчивого развития, отраженными в Программе Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг.

«АЛРОСА публикует уже одиннадцатый отчет об устойчивом развитии, что подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития и стремление донести необходимую информацию до всех заинтересованных сторон. Вне зависимости от внешних обстоятельств мы продолжим придерживаться самых высоких стандартов ответственного ведения бизнеса и деловой этики, а также, будучи ключевым работодателем в основном регионе своей деятельности, планируем и дальше поддерживать местное население и более 30 тысяч своих сотрудников. Отдельный фокус по-прежнему будет на мероприятиях по охране окружающей среды и сохранении уникальной экосистемы нашего основного региона присутствия – Якутии, а также на мероприятиях по поддержке коренных малочисленных народов Севера», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

АЛРОСА с момента своего основания уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и реализует множество социальных и природоохранных инициатив. В 2021 году компания стала участником Глобального договора ООН. Принципы ответственного и эффективного ведения бизнеса являются неотъемлемым элементом стратегии компании, что подтверждается Программой в области устойчивого развития на 2021-2025 гг., установившей конкретные задачи компании в данной сфере, и Политикой в области устойчивого развития.







