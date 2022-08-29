Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
АЛРОСА опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2021 год
Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative, GRI) в версии «основного» варианта раскрытия информации (core option) и Принципами Глобального договора ООН (UN Global Compact). Отчет прошел процедуру независимого заверения – получено положительное заключение АО «ДРТ».
При подготовке своего одиннадцатого отчета АЛРОСА продолжила совершенствовать систему сбора и раскрытия информации, а также по сравнению с предыдущим отчетным периодом еще больше расширила охват, включив данные по АК «АЛРОСА» (ПАО) и 33 дочерним компаниям группы в соответствии с периметром консолидированной отчетности по МСФО.
Компания подтверждает поддержку 13 приоритетных и актуальных для себя Целей в области устойчивого развития ООН, в достижение которых вносит наибольший вклад в соответствии с пятью стратегическими направлениями устойчивого развития, отраженными в Программе Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг.
«АЛРОСА публикует уже одиннадцатый отчет об устойчивом развитии, что подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития и стремление донести необходимую информацию до всех заинтересованных сторон. Вне зависимости от внешних обстоятельств мы продолжим придерживаться самых высоких стандартов ответственного ведения бизнеса и деловой этики, а также, будучи ключевым работодателем в основном регионе своей деятельности, планируем и дальше поддерживать местное население и более 30 тысяч своих сотрудников. Отдельный фокус по-прежнему будет на мероприятиях по охране окружающей среды и сохранении уникальной экосистемы нашего основного региона присутствия – Якутии, а также на мероприятиях по поддержке коренных малочисленных народов Севера», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
АЛРОСА с момента своего основания уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и реализует множество социальных и природоохранных инициатив. В 2021 году компания стала участником Глобального договора ООН. Принципы ответственного и эффективного ведения бизнеса являются неотъемлемым элементом стратегии компании, что подтверждается Программой в области устойчивого развития на 2021-2025 гг., установившей конкретные задачи компании в данной сфере, и Политикой в области устойчивого развития.