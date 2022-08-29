Компания Newfield Resources получила 55 млн долларов на разработку алмазного рудника Тонго в Сьерра-Леоне

Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Компания Newfield Resources получила 55 млн долларов на разработку алмазного рудника Тонго в Сьерра-Леоне
Данное соглашение позволяет компании получить доступ к акционерному капиталу в течение 36 месяцев для финансирования текущего расширения рудника.
Newfield Resources проведет первичное размещение 1 453 488 акций для инвестора по цене выпуска 0,344 доллара США и соберет 500 000 долларов США до вычета затрат после подписания кредитного соглашения.
«Мы очень рады, что нас поддерживает высококачественная независимая глобальная инвестиционная группа, - сказал генеральный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson). - Это партнерство позволяет Newfield Resources ускорить разработку своего алмазного рудника Тонго и перевести проект в режим коммерческого производства».
Механизм финансирования позволит гибко выбирать сроки любого размещения акций для привлечения капитала, но не обяжет Newfield Resources продолжать какое-либо их размещение.
Флагманский проект Тонго начал добычу в начале этого года, и алмазы стали поступать из подземных и с открытых месторождений, что способствовало первой продаже алмазного сырья в объеме более 5 000 каратов в Антверпене в мае 2022 года по цене 262 доллара за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished