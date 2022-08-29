Компания Newfield Resources получила 55 млн долларов на разработку алмазного рудника Тонго в Сьерра-Леоне

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Newfield Resources заключила соглашение о пополнении акционерного капитала на сумму 55 млн долларов США с компанией SBC Global Investment Fund для продвижения работ на алмазном руднике Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне с целью подготовки его к коммерческому производству.

Данное соглашение позволяет компании получить доступ к акционерному капиталу в течение 36 месяцев для финансирования текущего расширения рудника.

Newfield Resources проведет первичное размещение 1 453 488 акций для инвестора по цене выпуска 0,344 доллара США и соберет 500 000 долларов США до вычета затрат после подписания кредитного соглашения.

«Мы очень рады, что нас поддерживает высококачественная независимая глобальная инвестиционная группа, - сказал генеральный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson). - Это партнерство позволяет Newfield Resources ускорить разработку своего алмазного рудника Тонго и перевести проект в режим коммерческого производства».

Механизм финансирования позволит гибко выбирать сроки любого размещения акций для привлечения капитала, но не обяжет Newfield Resources продолжать какое-либо их размещение.

Флагманский проект Тонго начал добычу в начале этого года, и алмазы стали поступать из подземных и с открытых месторождений, что способствовало первой продаже алмазного сырья в объеме более 5 000 каратов в Антверпене в мае 2022 года по цене 262 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





