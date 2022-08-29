На седьмой торговой сессии по продаже алмазов выручка De Beers составила 630 млн долларов

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De Beers заработала 630 млн долларов США в ходе седьмой торговой сессии по продаже алмазного сырья в 2022 году. Годом ранее выручка компании в такой же период составила 522 млн долларов, а на шестой торговой сессии в этом году она достигла 638 млн долларов.

Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что в ходе последней сессии продажи алмазного сырья продолжали оставаться на стабильном уровне.

«В соответствии с обычными сезонными тенденциями мы ожидаем, что на продажи в следующие несколько циклов повлияет временное закрытие гранильных заводов на праздники Дивали в Индии», — сказал он.

De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение седьмого цикла продаж, при этом продолжительность торговой сессии превысила ее обычную недельную продолжительность.

Это связано с продолжающимися ограничениями на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру.

Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в феврале этого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





