В Москве открывается Международная ювелирная выставка-конгресс J-1

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Она пройдет с 31 августа по 3 сентября в «Экспоцентре» в центре города. Это событие уже третий год объединяет на одной площадке представителей всех сегментов ювелирной области.

Как сообщают организаторы, в программе мероприятия, по традиции, ювелирный конгресс J-1 – крупнейшее деловое и образовательное событие индустрии.

Уже завтра Евразийское ювелирной экспортное бюро совместно с J-1 проводит панельную сессию, посвящённую вопросам развития экспорта евразийской ювелирной продукции на глобальном рынке. В прошлом году выставка-конгресс J-1 прошла в Казахстане и была приурочена созданию Евразийского ювелирного экспортного бюро.

Для всех гостей мероприятия выступят представители государственных органов стран евразийской пятёрки, эксперты и участники отрасли.

Хэдлайнером первого дня конгресса станет Зубарев Юрий Иванович – руководитель Федеральной пробирной палаты Министерства финансов Российской Федерации. Его выступление пройдет с 13:00 до 14:30. Он ответит на вопросы представителей отрасли, в том числе по новой единой информационной платформе ГИИС ДМДК.

«На сегодняшний день международная торговля переживает кризис дискриминационных ограничений и протекционизма, - говорится в пресс-релизе J-1. - Это коснулось также торговли ювелирными изделиями. Запущенный процесс переориентации международных потоков, в том числе ювелирными изделиями, устойчиво закрепляется в качестве долгосрочного тренда экспортной политики стран ЕАЭС. Очевидно, что реализация экспортного потенциала ювелирной отрасли является одним из основных драйверов развития и качественного нового переосмысления ее преимуществ как неотъемлемой составляющей уникальной российской культуры и традиций».



Владимир Малахов, Rough&Polished





