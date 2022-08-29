Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
В Москве открывается Международная ювелирная выставка-конгресс J-1
Как сообщают организаторы, в программе мероприятия, по традиции, ювелирный конгресс J-1 – крупнейшее деловое и образовательное событие индустрии.
Уже завтра Евразийское ювелирной экспортное бюро совместно с J-1 проводит панельную сессию, посвящённую вопросам развития экспорта евразийской ювелирной продукции на глобальном рынке. В прошлом году выставка-конгресс J-1 прошла в Казахстане и была приурочена созданию Евразийского ювелирного экспортного бюро.
Для всех гостей мероприятия выступят представители государственных органов стран евразийской пятёрки, эксперты и участники отрасли.
Хэдлайнером первого дня конгресса станет Зубарев Юрий Иванович – руководитель Федеральной пробирной палаты Министерства финансов Российской Федерации. Его выступление пройдет с 13:00 до 14:30. Он ответит на вопросы представителей отрасли, в том числе по новой единой информационной платформе ГИИС ДМДК.
«На сегодняшний день международная торговля переживает кризис дискриминационных ограничений и протекционизма, - говорится в пресс-релизе J-1. - Это коснулось также торговли ювелирными изделиями. Запущенный процесс переориентации международных потоков, в том числе ювелирными изделиями, устойчиво закрепляется в качестве долгосрочного тренда экспортной политики стран ЕАЭС. Очевидно, что реализация экспортного потенциала ювелирной отрасли является одним из основных драйверов развития и качественного нового переосмысления ее преимуществ как неотъемлемой составляющей уникальной российской культуры и традиций».
Владимир Малахов, Rough&Polished