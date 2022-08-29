Выручка Diamcor Mining снизилась

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Diamcor Mining зафиксировала более низкую выручку в размере 699 298 долларов США от своего проекта Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке за три месяца, закончившихся 30 июня 2022 года, по сравнению с примерно 1,5 млн долларов годом ранее.

Во многом это связано со сроками проведения тендеров в течение квартала, а также с решением компании сохранить и предложить необработанные алмазы, хранившиеся в конце промежуточного периода, на предстоящих торгах.

В сообщении Diamcor Mining говорится, что пробная добыча, которая велась с начала года вплоть до 30 июня, дала возможность в ряде случаев извлечь алмазы и провести тендер, продав около 183 000 каратов драгоценных камней, что принесло доход в размере 32,1 млн долларов.

Diamcor Mining заявила, что продолжала продвигать второй этап двухэтапного расширения рудника, направленного на удвоение почасовой производительности проекта в течение отчетного периода.

Чтобы увеличить почасовую скорость обработки руды, достигнутую в настоящее время, усилия компании переместились на дополнительные производственные мероприятия, направленные на снижение или устранение влияния текущих проблем с энергоснабжением в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





