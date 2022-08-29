Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
29 августа 2022
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Выручка Diamcor Mining снизилась
Во многом это связано со сроками проведения тендеров в течение квартала, а также с решением компании сохранить и предложить необработанные алмазы, хранившиеся в конце промежуточного периода, на предстоящих торгах.
В сообщении Diamcor Mining говорится, что пробная добыча, которая велась с начала года вплоть до 30 июня, дала возможность в ряде случаев извлечь алмазы и провести тендер, продав около 183 000 каратов драгоценных камней, что принесло доход в размере 32,1 млн долларов.
Diamcor Mining заявила, что продолжала продвигать второй этап двухэтапного расширения рудника, направленного на удвоение почасовой производительности проекта в течение отчетного периода.
Чтобы увеличить почасовую скорость обработки руды, достигнутую в настоящее время, усилия компании переместились на дополнительные производственные мероприятия, направленные на снижение или устранение влияния текущих проблем с энергоснабжением в Южной Африке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished