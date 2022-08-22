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Намибийское правительство оспаривает судебное решение о возобновлении контракта на оценку алмазов
Министр горнодобывающей промышленности Том Алвиндо (Tom Alweendo), который 23 августа подал документы в Высокий суд, хочет, чтобы решение арбитража было отменено.
«[Арбитражное решение], вынесенное 12 июля 2022 года, фактически предназначено для того, чтобы навязать Namdia пятилетний контракт (не дав ей высказаться) таким же образом, как это, к сожалению, произошло в 2016 году, - говорится в судебных документах министра, с которыми ознакомилось издание The Namibian. - Это видно из того факта, что, как только решение было вынесено, Nuska Technologies не теряла времени даром и предприняла шаги по принудительному исполнению решения против Namdia до его подтверждения этим судом».
Алвиндо сказал, что услуги по оценке не требуются, поскольку оценка алмазов, предусмотренная законом страны в соответствии с разделом 45 Закона об алмазах, уже выполнялась другой стороной через Namibia Diamond Trading Company.
Nuska Technologies, ранее известная как C-Sixty Investments, была выбрана в 2016 году бывшим министром горнодобывающей промышленности Обертом Канджозе (Oberth Kandjoze) для оценки алмазов Namdia.
В 2020 году министерство горнорудной промышленности сообщило Nuska Technologies, что не будет продлевать контракт.
Впоследствии Nuska Technologies подала в арбитражный суд, чтобы заставить правительство заключить с ней еще одну сделку сроком на пять лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished