Компания Shanta Gold намерена добывать 100 тысяч унций золота

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Восточноафриканский производитель золота Shanta Gold планирует добыть 100 тыс. унций драгоценного металла к первому кварталу 2023 года, когда в Танзании будет запущен проект золотого рудника Сингида (Singida).

«Мы считаем, что у компании есть потенциал роста, который инвесторы начинают видеть, хотя пока не признают существенного роста стоимости рыночной капитализации», — заявил глава компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin).

Компания Shanta Gold получила кредит от банка Stanbic в размере 20 млн долларов США на разработку рудника Сингида.

В конце 2020 года компания начала строительство рудника, который станет ее вторым действующим рудником в Танзании.

Прогнозируется, что в этом году Shanta Gold произведет 68-76 тыс. унций золота.

Кроме того, Зуррин рассказал, что Shanta Gold будет заниматься улучшением окружающей среды, социальными вопросами, внутрикорпоративными отношениями и инвестициями в социальную сферу (ESG).

«В прошлом году мы также сосредоточились на улучшении наших возможностей по ESG, и это было отражено в нашем первом отчете об устойчивом развитии», — сказал он.

Зуррин добавил: «Ответственное управление и сотрудничество занимают центральное место в нашей культуре и корпоративных целях, и в 2022 году и далее мы будем активно обнародовать информацию».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





