Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
Вчера
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Компания Shanta Gold намерена добывать 100 тысяч унций золота
«Мы считаем, что у компании есть потенциал роста, который инвесторы начинают видеть, хотя пока не признают существенного роста стоимости рыночной капитализации», — заявил глава компании Эрик Зуррин (Eric Zurrin).
Компания Shanta Gold получила кредит от банка Stanbic в размере 20 млн долларов США на разработку рудника Сингида.
В конце 2020 года компания начала строительство рудника, который станет ее вторым действующим рудником в Танзании.
Прогнозируется, что в этом году Shanta Gold произведет 68-76 тыс. унций золота.
Кроме того, Зуррин рассказал, что Shanta Gold будет заниматься улучшением окружающей среды, социальными вопросами, внутрикорпоративными отношениями и инвестициями в социальную сферу (ESG).
«В прошлом году мы также сосредоточились на улучшении наших возможностей по ESG, и это было отражено в нашем первом отчете об устойчивом развитии», — сказал он.
Зуррин добавил: «Ответственное управление и сотрудничество занимают центральное место в нашей культуре и корпоративных целях, и в 2022 году и далее мы будем активно обнародовать информацию».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished