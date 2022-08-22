Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
Вчера
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
ЮАР предоставила компании Orion Minerals право на добычу меди на руднике Окип
Право на добычу действует в течение 15 лет и может быть дополнительно продлено на период, не превышающий 30 лет.
Глава компании Эррол Смарт (Errol Smart) заявил, что право на добычу меди — это важный шаг вперед для Orion Minerals и для поставленной компанией цели по опережающей добыче меди.
«Подготовка нашего технико-экономическое обоснования для предоставления в банк в отношении приобретенного права на добычу находится на продвинутом этапе и теперь может завершено, открыв нам доступ к руднику для отбора крупнообъемных проб и окончательному подтверждению данных путем бурения», — сказал он.
Анализ возможностей 2021 года показал, что рудник производительностью 780 000 тонн руды в год, можно разрабатывать в течение почти 12 лет, добывая 386 000 тонн медного концентрата в год.
К началу 2023 года должны быть подготовлены вся технико-экономические обоснования для обновления предварительного анализа проекта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished