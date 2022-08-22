ЮАР предоставила компании Orion Minerals право на добычу меди на руднике Окип

Сегодня Новости

Министерство минеральных ресурсов и энергетики ЮАР предоставило компании Orion Minerals право на добычу полезных ископаемых в районе горизонтальных карьеров медного рудника Окип (Okiep).

Право на добычу действует в течение 15 лет и может быть дополнительно продлено на период, не превышающий 30 лет.

Глава компании Эррол Смарт (Errol Smart) заявил, что право на добычу меди — это важный шаг вперед для Orion Minerals и для поставленной компанией цели по опережающей добыче меди.

«Подготовка нашего технико-экономическое обоснования для предоставления в банк в отношении приобретенного права на добычу находится на продвинутом этапе и теперь может завершено, открыв нам доступ к руднику для отбора крупнообъемных проб и окончательному подтверждению данных путем бурения», — сказал он.

Анализ возможностей 2021 года показал, что рудник производительностью 780 000 тонн руды в год, можно разрабатывать в течение почти 12 лет, добывая 386 000 тонн медного концентрата в год.

К началу 2023 года должны быть подготовлены вся технико-экономические обоснования для обновления предварительного анализа проекта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





