Эксклюзив
Люди действительно проявляют растущий интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам
Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), последние несколько лет занимается продвижением...
Вчера
De Beers наращивает усилия по оказанию положительного общего воздействия на биоразнообразие к 2030 году
De Beers Group, принадлежащая Anglo American на 85% и имеющая подразделения, работающие по всему алмазопроводу, от геологоразведки до розничной торговли, принимает меры по защите окружающей среды. Представитель корпорации Дэвид Джонсон (David...
22 августа 2022
Основной фактор, влияющий на рост цен на цветные бриллианты, заключается в том, что с каждым годом из недр извлекается все меньше алмазов
Мири Чен (Miri Chen), генеральный директор Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), опытный руководитель отдела высоких технологий, стала работать в FCRF пять лет назад. До того, как возглавить...
15 августа 2022
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам
"Наши отношения выиграли бы, если бы как можно скорее было проведено шестое заседание российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле. Оно должно было состояться еще в 2020-м, потом по ряду причин переносилось и, вероятно, пройдет в этом году. Мы надеемся на то, что оно состоится до конца года. В рамках заседания должны быть подписаны ряд соглашений и меморандумов, которые могли бы придать новый импульс российско-ангольским отношениям", - сказал посол.
По его словам, в том числе это касается одной из приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества – алмазодобывающей.
"Остается в силе протокол соглашения, подписанного между двумя странами 26 июня 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому инвестиции "Алроса" используются в других проектах и компаниях, а не только в горно-рудном секторе…. Если бы в этом году состоялось заседание межправительственной комиссии, оно бы позволило сторонам подписать необходимые соглашения и провести дополнительную работу по пониманию дальнейших планов в этой отрасли", - отметил да Силва Кунья.
Алекс Шишло для Rough&Polished