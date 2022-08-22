Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам

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Луанда надеется, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет до конца года, в том числе для обсуждения перспектив сотрудничества по алмазам и другим проектам, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья (Augusto da Silva Cunha).

"Наши отношения выиграли бы, если бы как можно скорее было проведено шестое заседание российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле. Оно должно было состояться еще в 2020-м, потом по ряду причин переносилось и, вероятно, пройдет в этом году. Мы надеемся на то, что оно состоится до конца года. В рамках заседания должны быть подписаны ряд соглашений и меморандумов, которые могли бы придать новый импульс российско-ангольским отношениям", - сказал посол.

По его словам, в том числе это касается одной из приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества – алмазодобывающей.

"Остается в силе протокол соглашения, подписанного между двумя странами 26 июня 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому инвестиции "Алроса" используются в других проектах и компаниях, а не только в горно-рудном секторе…. Если бы в этом году состоялось заседание межправительственной комиссии, оно бы позволило сторонам подписать необходимые соглашения и провести дополнительную работу по пониманию дальнейших планов в этой отрасли", - отметил да Силва Кунья.



Алекс Шишло для Rough&Polished





